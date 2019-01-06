Home Sport Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 1^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 1^ giornata di ritorno e classifica

di Redazione 06/01/2019

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Befana 2019 all'insegna del calcio di Serie D nel Girone G dove è inserito l'Avellino guidato dal mister Bucaro. Per la 1^ giornata di ritorno, infatti, oggi domenica 6 gennaio del 2019 si sono disputate le seguenti gare con i seguenti risultati finali: Anagni-Albalonga 1-2, Aprilia-Vis Artena 1-2, Avellino-Ladispoli 2-0, Cassino-Anzio Lavinio 4-1, Castiadas-Ostia Mare 1-1, Flaminia -Lupa Roma 4-1, Lanusei-Torres 2-0, Latte Dolce-Budoni 3-0, Monterosi-Trastevere 1-0, Sff Atletico-Latina 1-1. Classifica campionato di calcio di Serie D 2019, Girone G: il Lanusei è sempre in testa Per effetto di questi risultati finali, la classifica di Serie D 2018-2019, nel Girone G, dopo 20 giornate di campionato è la seguente: il Lanusei sempre capolista con 44 punti, Trastevere 41, Latte Dolce 40; Albalonga, Avellino e Monterosi 37; Sff Atletico 34, Cassino 33, Aprilia 31, Vis Artena 29, Latina 27, Flaminia 23, Ostia Mare 21, Anagni e Ladispoli 21, Budoni 19, Torres 18, Castiadas 16, Lupa Roma 14, Anzio Lavinio ultimo con soli 8 punti. Prossimo turno campionato di calcio di Serie D, Girone G: si gioca domenica 13 gennaio 2019 Salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, le gare del prossimo turno di Serie D, nel Girone G, valide per la 21-esima giornata, si disputeranno domenica 13 gennaio dl 2019 con calcio d'inizio alle ore 14,30. I match in calendario sono i seguenti: Budoni-Monterosi, Latina-Lanusei, Ladispoli-SFF Atletico, Ostia Mare-Aprilia, Albalonga-Avellino, Torres-Flaminia, Vis Artena-Cassino, Trastevere-Castiadas, Anzio-Anagni, Lupa Roma-Latte Dolce.