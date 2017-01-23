Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Volley, Emilio Vietri Montoro vince ancora

Redazione Avatar

di Redazione

23/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Volley, Emilio Vietri Montoro vince ancora
Inarrestabile "Emilio Vietri Montoro", la Prima Divisione Femminile della Polisportiva Città di Montoro batte 3 set a 0 "The Marcello's" ed allunga le distanze dalla seconda in classifica, confermandosi in testa a punteggio pieno di 21 punti in 7 gare. Dopo una lunga pausa, sul campo casalingo, le ragazze di mister Senatore aprono il nuovo anno con una vittoria schiacciante ai seguenti parziali 25-18, 17-25 e 25-14. Grande soddisfazione della Società Montorese che martedì alle 20,30 ospiterà le ragazze del Cusano Volley per il recupero della gara dello scorso 8 gennaio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Avellino, nonostante le dichiarazioni Evacuo e il terzino sinistro sono in arrivo

Articolo Successivo

Montella, pregiudicato evade dai domiciliari: Arrestato

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019