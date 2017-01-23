Volley, Emilio Vietri Montoro vince ancora
23/01/2017
Inarrestabile "Emilio Vietri Montoro", la Prima Divisione Femminile della Polisportiva Città di Montoro batte 3 set a 0 "The Marcello's" ed allunga le distanze dalla seconda in classifica, confermandosi in testa a punteggio pieno di 21 punti in 7 gare. Dopo una lunga pausa, sul campo casalingo, le ragazze di mister Senatore aprono il nuovo anno con una vittoria schiacciante ai seguenti parziali 25-18, 17-25 e 25-14. Grande soddisfazione della Società Montorese che martedì alle 20,30 ospiterà le ragazze del Cusano Volley per il recupero della gara dello scorso 8 gennaio.
