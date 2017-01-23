Home Avellino Calcio Avellino, nonostante le dichiarazioni Evacuo e il terzino sinistro sono in arrivo

di Redazione 23/01/2017

Il mercato dell'Avellino è in via di definizione. Dopo gli innesti di Laverone e Moretti, che hanno già esordito nella vittoriosa gara di Brescia, in questa settimana la società definirà gli arrivi degli altri due calciatori richiesti dal tecnico dei lupi, Walter Alfredo Novellino. Le parole di Evacuo sono solo di circostanza, la trattativa è alle fasi finali Nonostante le parole del postgara di Parma-Santarcangelo, Felice Evacuo, autore del gol vittoria, è ad un passo dal ritorno in Irpinia. "Adesso c'è un contratto in essere, quindi Parma ed Evacuo sono legati. Dedico il gol a mia moglie, è la persona che più sta soffrendo per queste voci di mercato. Poi addirittura si è fatto avanti l'Avellino, sarebbe un ritorno a casa per lei. Però, come dicevo, devo fare delle valutazioni col direttore per chiarire questa situazione. Spero il più presto possibile. Ripeto, la mia volontà è quella di rimanere, spero sia anche la loro". Proprio nella giornata di oggi, dovrebbe esserci l'incontro che porrà fine a tutti i dubbi: Evacuo firmerà la rescissione contrattuale con il Parma e sbarcherà in Irpinia. La definizione dell'affare si avrà al massimo entro mercoledì. A meno di clamorosi ribaltoni, improbabili visto l'accordo che c'è tra Avellino e Parma, sarà lui il bomber che sostituirà Benjamin Mokulu. Pochi dubbi anche per il terzino sinistro: arriverà da Frosinone Pronto anche il rinforzo per la corsia mancina. Stirpe ha mantenuto la promessa e anche in questo caso, a discapito di clamorose sorprese, il nuovo calciatore a disposizione di Novellino, sarà Roberto Crivello. Il calciatore, che non ha preso parte all'ultima gara persa dal Frosinone perchè squalificato, ha già dato il proprio assenso al trasferimento in Irpinia. Definiti gli ultimissimi dettagli e firmati i contratti, il calciatore sbarcherà ad Avellino. Per il calciatore, fuori dal progetto tecnico di Pasquale Marino, il sodalizio biancoverde sta cercando di stringere i tempi, per metterlo a disposizione del trainer biancoverde già dalla gara casalinga di sabato al Partenio Lombardi, contro la Virtus Entella.