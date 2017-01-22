Montella, pregiudicato evade dai domiciliari: Arrestato
di Redazione
22/01/2017
I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto un pregiudicato 75enne del luogo, in esecuzione di ordinanza di carcerazione emessa dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Avellino. L’anziano, incurante della limitazione della libertà personale impostagli dall’Autorità Giudiziaria con la sottoposizione alla detenzione domiciliare, dopo un rituale controllo da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, usciva dalla propria abitazione. Tale condotta non sfuggiva all’attenzione degli stessi militari operanti che, in servizio di perlustrazione, lo sorprendevano a bordo della sua autovettura uscire dal centro abitato di Montella. L’inosservanza alle prescrizioni impostagli veniva prontamente segnalata alla Procura della Repubblica di Avellino: il Magistrato di Sorveglianza di Avellino, concordando con le risultanze investigative, revocava il beneficio concessogli ed emetteva il provvedimento di carcerazione. Pertanto, successivamente alle formalità di rito espletate il Caserma, il 75enne veniva associato presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.
