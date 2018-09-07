Home Cronaca Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

di Redazione 07/09/2018

E' scattato l'arresto per due giovani della provincia di Benevento che, in particolare, sono finiti in manette dopo essere stati sorpresi a San Martino Valle Caudina, Comune della provincia di Avellino, a spacciare cocaina. Carabinieri trovano in auto 18 dosi di cocaina L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri che, nell'ambito dell'ordinario pattugliamento notturno, hanno fermato l'auto con a bordo i due giovani rinvenendo ben 18 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio, in accordo con quanto è stato riportato da IlMattino.it. La sostanza stupefacente, che è stata rinvenuta nel veicolo, è stata prontamente sottoposta a sequestro da parte dei militari dell'Arma. Perquisizione personale e veicolare in scia alla tensione apparente dei due giovani Secondo quanto riportato dal sito orticalab.it, i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari su disposizioni della Procura della Repubblica di Avellino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E questo anche perché sarebbe emerso che i due giovani non sono risultati essere assuntori degli stupefacenti che sono stati sequestrati. I Carabinieri, nel fermare l'auto sul territorio del Comune di San Martino Valle Caudina, hanno notato una apparente tensione nei due giovani, ragion per cui i militari sono passati alla perquisizione personale e veicolare.