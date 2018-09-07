Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Redazione Avatar

di Redazione

07/09/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti
E' scattato l'arresto per due giovani della provincia di Benevento che, in particolare, sono finiti in manette dopo essere stati sorpresi a San Martino Valle Caudina, Comune della provincia di Avellino, a spacciare cocaina.

Carabinieri trovano in auto 18 dosi di cocaina

L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri che, nell'ambito dell'ordinario pattugliamento notturno, hanno fermato l'auto con a bordo i due giovani rinvenendo ben 18 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio, in accordo con quanto è stato riportato da IlMattino.it. La sostanza stupefacente, che è stata rinvenuta nel veicolo, è stata prontamente sottoposta a sequestro da parte dei militari dell'Arma.

Perquisizione personale e veicolare in scia alla tensione apparente dei due giovani

Secondo quanto riportato dal sito orticalab.it, i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari su disposizioni della Procura della Repubblica di Avellino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E questo anche perché sarebbe emerso che i due giovani non sono risultati essere assuntori degli stupefacenti che sono stati sequestrati. I Carabinieri, nel fermare l'auto sul territorio del Comune di San Martino Valle Caudina, hanno notato una apparente tensione nei due giovani, ragion per cui i militari sono passati alla perquisizione personale e veicolare.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Articolo Successivo

Calendario Serie D 2018-2019 Avellino, Girone G: ecco tutte le partite

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Avellino, giovane sacerdote scoperto dalla Digos: faceva esplicite avances

Avellino, giovane sacerdote scoperto dalla Digos: faceva esplicite avances

28/08/2018