Ruba in un deposito giudiziario, 40enne di Avella finisce nei guai

di Redazione 22/01/2017

Ha tentato di rubare pezzi di ricambio da un’auto custodita presso un deposito giudiziario ma, sorpreso dai Carabinieri della Compagnia di Baiano è stato bloccato e denunciato. I militari della Stazione di Avella, durante i predisposti servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ed in particolare a quelli di tipo predatorio, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Nello specifico, in Avella, nel transitare nelle vicinanze di un deposito giudiziario ove vengono custoditi i veicoli sottoposti a specifici provvedimenti delle Autorità (sequestro, confisca ecc.), i Carabinieri notavano il predetto scavalcare la recinzione esterna per poi dirigersi verso un’autovettura ivi depositata con l’intento di asportare pezzi di ricambio. Sorpreso altresì in possesso di attrezzi da scasso, al 40enne non restava altra scelta che ammettere le proprie responsabilità. Condotto in Caserma, alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza del reato, per l’uomo scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. I citati attrezzi sono stati sottoposti a sequestro.