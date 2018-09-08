Home Cronaca Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

di Redazione 08/09/2018

A Montefalcione, comune della Provincia di Avellino, è stata arrestata la cosiddetta banda delle batterie. Ad essere arrestati dai Carabinieri, dopo essere stati sorpresi a rubare le batterie del gruppo di continuità del ponte ripetitore di Montefalcione, sono stati quattro uomini, un 24enne ed un 26enne di Cardito, ed un 44enne ed un 28enne di Frattamaggiore in accordo con quanto è stato riportato da IlMattino.it. Carabinieri trovano 19 batterie dopo aver fermato auto e furgone a noleggio La banda, che sbagliando forse riteneva di agire indisturbata nel mettere a segno i furti in Irpinia, è ora accusata di tentato furto aggravato e di ricettazione. I ladri sono stati traditi dal sistema di videosorveglianza presente nei pressi del ripetitore che ha portato gli uomini della sicurezza a lanciare l'allarme. I Carabinieri hanno rinvenuto pure 19 batterie, probabile bottino dei colpi precedentemente messi a segno, dopo aver fermato un furgone a noleggio ed una Fiat Panda. Ritrovati pure oggetti da scasso che hanno ulteriormente inchiodato i quattro componenti della banda. Banda delle batterie, scattati gli arresti domiciliari su disposizione della Procura Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, i quattro uomini di Cardito e di Frattamaggiore arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Intanto le batterie rinvenute sono state poste sotto sequestro e nello stesso tempo sono state avviate le indagini per risalire alla illecita provenienza. Per i quattro uomini, nei prossimi giorni, è prevista la comparizione dinanzi al giudice per l'udienza di convalida.