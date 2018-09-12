Home Cronaca Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

di Redazione 12/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

A Volturara Irpina, Comune in Provincia di Avellino, i Carabinieri della stazione locale, a seguito di controlli mirati, hanno sequestrato presso un'azienda agricola ben undici quintali di canapa light, ovverosia la marijuana legale identificata pure come cannabis sativa in quanto contenente una quantità di principio attivo che, non superiore allo 0,6%, risulta essere a norma di legge. Undici quintali di marijuana light contaminata da agenti microbiologici In accordo con quanto è stato riportato da IlMattino.it, la marijuana light, la cui coltivazione in Italia è in forte crescita in quanto destinata a larghi usi a partire da quelli cosmetologici ai florovivaistici, e fino ad arrivare al settore alimentare, è stata sequestrata come sopra detto presso un'azienda agricola. In base ai rilievi effettuati la canapa sativa, per un valore economico di oltre 300 mila euro, è risultata essere a norma in merito al THC, ma contaminata da agenti microbiologici così come è emerso dalle analisi di laboratorio che sono state effettuate dall'ufficio di igiene alimentare della Asl di Avellino. Marijuana light distrutta sul posto con spandimento a terra e aratura La contaminazione con ogni probabilità è avvenuta a causa della conservazione della cannabis sativa in locali non a norma. Di conseguenza il prodotto, attraverso prima lo spandimento a terra, e poi l'aratura, è stato direttamente distrutto sul posto, ovverosia nello stesso luogo dove è stata prodotta dall'azienda agricola.