Vinitaly 2019, collettiva Camera Commercio Avellino per le imprese irpine
di Redazione
14/11/2018
Al fine di promuovere e di valorizzare la filiera enologica irpina sui mercati internazionali, la Camera di Commercio di Avellino ha reso noto di organizzare una collettiva di imprese vitivinicole al Vinitaly 2019 che è giunto alla sua 53a edizione, e che si terrà dal 7 al 10 aprile del 2019 a Verona.
Info partecipazione Vinitaly 2019, le modalità di adesione e le scadenzeAi fini della partecipazione, la Camera di Commercio di Avellino ha emanato un avviso pubblico con le domande di adesione da presentare in via telematica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre la data di venerdì 23 novembre del 2018. Possono presentare la domanda di partecipazione a Vinitaly edizione 2019 le imprese produttrici di alcolici e di vini irpini DOP e/o DOCG con l'unità produttiva sul territorio della Provincia di Avellino.
Area espositiva collettiva al Vinitaly 2019 all'interno del padiglione B CampaniaOltre che singolarmente, le imprese del settore possono presentare domanda di partecipazione al Vinitaly 2019 anche in forma associata, ad esempio come Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), come Associazione di produttori oppure in Consorzio. La presenza alla collettiva avverrà allestendo al Vinitaly 2019 un'area espositiva all'interno del padiglione B Campania. Sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino, per la collettiva di imprese irpine al Vinitaly 2019, è presente la modulistica e sono reperibili tutte le informazioni utili per presentare correttamente la domanda di partecipazione,
