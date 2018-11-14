Aprilia-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno

Aprilia-Avellino 2-1, i marcatori

Prossimo turno, Avellino-Vis Artena per la tredicesima giornata

Si allontana la vetta, nel campionato di calcio 2018-2019 diGirone G, per l'guidato dal mister Archimede Graziani. E questo dopo che oggi, per la dodicesima giornata del girone di andata, in turno infrasettimanale, gli irpini hanno perso per 2 a 1 nel match in trasferta disputato contro l'Aprilia.Il match, allo stadio 'Quinto Ricci', si è infatti concluso con il risultato finale di 2 a 1 per i padroni di casa grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Corvia e da Lapenna, mentre nel secondo tempo l'Avellino ha accorciato le distanze con Ciotola al quarto minuto, ma senza poi riuscire a trovare quantomeno la rete del pari. Questi sono invece gli altri risultati finali del dodicesimo turno nel: Budoni-Ladispoli 6-0, Cassino-Torres 0-1, Castiadas-Sff Atletico 0-0, Latte Dolce-Flaminia 1-0, Lupa Roma-Latina 1-1, Monterosi-Lanusei 1-0, Ostia Mare-Anzio Lavinio 6-1, Trastevere-Albalonga 1-1, Vis Artena-Anagni 1-1.Per effetto di questi risultati, dopo 12 turni di campionato Monterosi e Trastevere, con 26 punti, guidano la classifica nel girone G di Serie D 2018-2019, mentre l'Avellino con la sconfitta odierna rimane a 21 punti, e quindi a -5 dalla vetta. Nel prossimo turno, domenica 18/11 dalle ore 14,30, l'Avellino giocherà in casa contro la