Comune di Avellino, inquinamento: stretta sulle automobili benzina e diesel
di Redazione
16/11/2018
Per effetto dell'ennesimo sforamento dei limiti della qualità dell'aria, ad Avellino, sull'intero territorio comunale, da venerdì 16 novembre del 2018 scatta il blocco della circolazione per le auto Euro 4 a diesel e per le Euro 3 con motorizzazione a benzina.
Divieto circolazione Euro 4 a diesel ed Euro 3 a benzina fino alla data del 31 dicembre del 2018Il divieto resterà in vigore fino alla fine dell'anno ed in corrispondenza dei seguenti orari sull'intero territorio del Comune irpino: dalle ore 8 alle ore 14, e poi dalle ore 15 e fino alle ore 20. La misura mira chiaramente a tutelare la salute dei cittadini con l'Amministrazione comunale che, al riguardo, ha invitato i residenti a collaborare al fine di tamponare l'emergenza smog. Contestualmente, il Comune di Avellino si attiverà affinché con i Comuni limitrofi possano essere adottate misure di miglioramento della qualità dell'area altrimenti il rischio è che tutto venga reso inutile.
Avellino, inquinamento: raggiunto il 35-esimo sforamentoIl blocco auto per i veicoli sopra indicati è scattato ad Avellino, per quel che riguarda i parametri di qualità dell'aria, dopo che è stato rilevato il 35-esimo sforamento. Ragion per cui il livello polveri sottili ha raggiunto il suo livello più critico e necessita di misure ad hoc contro lo smog.
