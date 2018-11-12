Natale alle porte? Il regalo perfetto è l’orologio di lusso
di Redazione
12/11/2018
Sembra lontano, eppure il Natale è alle porte. E prima che cominci il conto alla rovescia per il regalo sotto l’albero, sarebbe bene dare già un’occhiata per fare il regalo perfetto al nostro uomo. A molte donne sembra un’impresa scegliere il regalo perfetto per natale, perché di norma, al maschio è più difficili fare un dono speciale, la scelta è limitata rispetto al mondo femminile, pochi sono gli accessori e poche sono le alternative giuste. Se quindi il nostro intento è quello di fare o farci un regalo elegante per Natale, fuori dal comune, che abbia classe da vendere e tanta raffinatezza. Sembra proprio di aver descritto un orologio, e più per la precisione un orologio di lusso. Vero è che con la digitalizzazione l’orario si può leggere sullo Smartphone, ma è vero anche che l’eleganza di un orologio non la batte nessuno. Stile, design, aspetto, tutto misto al lusso e al valore inestimabile di un bracciale da polso con quadrante.
Con un budget elevato, sì all’orologio di lussoPer chi si fosse messo una bella cifra importante da parte è arrivato il momento di spenderla per un buon orologio, e quando si dice lusso, viene subito da pensare al brand per antonomasia. Alias Rolex. Una marca simile sotto l’albero lascerà letteralmente di stucco il nostro uomo. Per fortuna oggi un orologio di lusso si può trovare pure a prezzi più bassi, in base a dove si acquista. L’uomo ama l’orologio, soprattutto se lussureggiante, da marca esclusiva e costosa. Le proposte sul mercato non sono poche, magari non proprio economiche, ma di grande effetto.
Il Rolex è l’orologio di lusso per antonomasiaDicevamo dunque che il luxury brand per antonomasia è il Rolex. Si tratta di modelli semplici, dal costo più modico a quello più alto, sempre al passo coi tempi, alla moda e pieno di particolari. Motivo per cui si potrebbe arrivare a spendere anche mille e passa euro. Si tratterebbe però di un acquisto per la vita, grazie alla qualità a dir poco eccelsa che non si deteriora mai. E infatti nel mercato degli accessori di lusso non si pio dire orologio senza questo strabiliante brand, fondato nel lontano 1905 da Hans Wilsdorf a Londra. Wilsdorf fu il primo a dare vita all’orologio da polso e a metterlo sul mercato. E da allora, l’azienda è cresciuta diventando l’icona per antonomasia di eleganza e di ostentazione, ma anche di sfarzo e potenza. Certo, ci sono modelli che raggiungono cifre da capogiro, ma in questo caso, il gioco vale la candela. Ovviamente ci sono per esempio anche dei negozi che vendono Rolex usati a Roma e il prezzo è ancora più basso.
Tanti modelli di orologi di lusso NataleNon per forza Rolex è orologio di lusso. Ci sono tanti altri brand prestigiosi e di qualità, come Baume e Mercier e Lorenz fanno al caso vostro. Il primo è di origine svizzera, dal design made in Italy è invece il secondo, ma tutti mettono sul mercato modelli eccellenti a prezzi anche un poco più contenuti. Che dire poi delle marche da passerella che sono attenti a design stile e precisione, e che mandano letteralmente in tilt gli uomini. Si tratta di brand come Armani, Gucci e Dolce e Gabbana solo per dirne alcuni, modelli cioè di forte impatto, che in quanto ad estetica, non hanno nulla da invidiare ad altri brand.
