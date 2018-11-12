Serie D 14 novembre, ecco il primo turno infrasettimanale per tutti i gironi
di Redazione
12/11/2018
Mercoledì 14 novembre, per tutti i gironi di Serie D, scatta l'appuntamento con il primo turno infrasettimanale. Ne dà notizia la Lega di Serie D nel precisare che si giocherà per la decima giornata in tutti i gironi tranne quelli E-F-G per i quali, invece, si disputerà la dodicesima giornata del girone di andata. Il prossimo turno infrasettimanale è in calendario tra un mese, ovverosia in data mercoledì 12 dicembre del 2018.
Calendario Serie D Girone G, le partite della 12^ giornataPer quel che riguarda il Girone G, quello in corrispondenza del quale è inserito l'Avellino, il calendario dei match validi per la dodicesima giornata del girone di andata è il seguente: Aprilia Racing - Avellino, Budoni - Ladispoli, Cassino - Torres, Castiadas - Sff Atletico, Latte Dolce - Flaminia, Lupa Roma - Latina, Monterosi - Lanusei, Ostiamare Lido - Anzio, Trastevere - Albalonga e Vis Artena - Citta Di Anagni.
Nuovi tesserati in casa Avellino, in difesa ed a centrocampoIntanto negli ultimi giorni in casa Avellino sono arrivati nuovi giocatori. Trattasi, nello specifico, del difensore Filippo Capitanio, classe 1993, e del centrocampista classe 1992 Alessandro Di Paolantonio. 'Siamo contentissimi che si siano uniti a noi, ci danno soluzioni ed alternative', ha dichiarato, tra l'altro, il mister dell'Avellino Archimede Graziani nel dare il benvenuto ai nuovi arrivati.
