Calcio Serie D , risultati finali 11a giornata e classifica Girone G
di Redazione
11/11/2018
Dopo ben 7 anticipi al sabato, si è chiusa oggi, domenica 11 novembre, l'undicesima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G. Questi, nel dettaglio, sono i risultati finali del sabato: Albalonga-Ostia Mare 1-0, Avellino-Castiadas 1-0, Flaminia -Cassino 0-2, Latina-Budoni 2-0, Sff Atletico--Monterosi 0-2, Torres-Lupa Roma 1-1, Lanusei-Latte Dolce 0-0. I finali di oggi sono invece Anagni-Aprilia 0-0, Anzio Lavinio-Vis Artena 4-2, Ladispoli-Trastevere 0-1.
Classifica Serie D Girone G, Avellino quarto a -4 dalla vettaIn virtù di questi risultati, la classifica di Serie D 2018-2019, Girone G, dopo 11 giornate è la seguente: Trastevere 25 punti, Monterosi 23, Lanusei 22, Avellino 21; a 18 punti Latte Dolce, Aprilia e Vis Artena, 17 per Sff Atletico e Cassino; 16 punti per l'Ostia Mare, 14 Latina ed Albalonga, 13 Flaminia, 11 punti per il Ladispoli; a 9 punti Castiadas, Budoni e Torres, a 8 Lupa Roma, Anagni ed Anzio Lavinio.
Calendario dodicesima giornata Serie D, Girone G: c'è Aprilia-AvellinoMercoledì 14 novembre di nuovo in campo nel Girone G di Serie D per la dodicesima giornata con le seguenti sfide: Vis Artena-Anagni, Aprilia-Avellino, Cassino-Torres, Castiadas-SFF Atletico, Lupa Roma-Latina, Monterosi-Lanusei, Ostia Mare-Anzio Lavinio, Budoni-Ladispoli, Latte Dolce-Flaminia e Trastevere-Albalonga. Il calcio d'inizio è fissato per tutte le sfide alle ore 14,30 fatte salve diverse disposizioni che saranno comunicate da parte della Lega Nazionale Dilettanti.
