Avellino-Castiadas risultato finale, marcatori e prossimo turno

10/11/2018

Si è appena concluso Avellino-Castiadas, match che, nel Girone G, è valido per l'undicesima di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Agli ordini del mister Archimede Graziani, l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Patrignani, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi, Acampora, Matute, Gerbaudo, Tribuzzi, Tompte e De Vena, mentre per il Castiadas il mister Paba ha schierato dall'inizio Idrissi, Pinna A., Pinna L., Boi, Tiraferri, Serra, Carboni, Carrus, Manca, Ortiz e Mesina.

Avellino-Castiadas 1-0, decide De Vena

Dopo il primo tempo chiusosi a reti inviolate, gli irpini hanno trovato il gol della vittoria con De Vena, al 15-esimo del secondo tempo, su crossi di Gerbaudo. L'Avellino trova così la vittoria, che mancava da tre turni, dopo aver racimolato appena cinque punti nelle ultime cinque gare di campionato. Il match Avellino-Castiadas è stato diretto dall'arbitro Bertini di Lucca coadiuvato dagli assistenti Carpano di Siena e Nicastro di Livorno.

Prossimo turno Avellino, Serie D dodicesima giornata

Nel Girone G di Serie D si tornerà subito a in campo in quanto incombe il turno infrasettimanale che è valido per la dodicesima giornata del girone di andata. Salvo eventuali variazioni che saranno comunicate dalla Lega Nazionale Dilettanti, l'Avellino giocherà mercoledì 14 novembre, dalle ore 14,30, sul campo dell'Aprilia.
