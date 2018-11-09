Serie D undicesima giornata: scorpacciata di anticipi, c'è pure l'Avellino

Gare Serie D undicesima giornata Girone G, il programma completo

Avellino, tre partite in sette giorni: Aprilia e Vis Artena dopo il match col Castiadas

Per il weekend di sabato e domenica 10 e 11 novembre, nel campionato di, ci saranno ben 43 anticipi, e tra questi, nel Girone G, pure Avellino-Castiadas, match che è valido per l'undicesima giornata di andata.Nel dettaglio, questo è il programma completo dell'undicesimo turno nel Girone G:, Latina-Budoni, Torres-Lupa Roma, SFF Atletico-Monterosi, Flaminia-Cassino ed Albalonga-Ostia Mare sabato dalle ore 14,30, e dalle ore 15 Lanusei-Latte Dolce. Domenica, con calcio d'inizio alle ore 14,30, Anzio-Vis Artena, Città Di Anagni-Aprilia e Ladispoli-Trastevere.Dopo il match in casa contro il Castiadas, l'guidato dal misterdovrà subito preparare il successivo match di campionato in turno infrasettimanale. Mercoledì 14 novembre, dalle ore 14,30, si disputerà infatti il matchvalido per la dodicesima di andata del campionato di calcio di Serie D 2018-2019 nel Girone G. E poi a seguire, per il tredicesimo turno, Avellino-Vis Artena domenica 18/11 sempre con calcio d'inizio alle ore 14,30 fatte salve diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Per gliin palio, quindi, ci saranno a disposizione 9 punti preziosissimi per riacciuffare la vetta della classifica.