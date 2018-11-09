Serie D undicesima giornata: scorpacciata di anticipi, c'è pure l'Avellino
di Redazione
09/11/2018
Per il weekend di sabato e domenica 10 e 11 novembre, nel campionato di calcio di Serie D, ci saranno ben 43 anticipi, e tra questi, nel Girone G, pure Avellino-Castiadas, match che è valido per l'undicesima giornata di andata.
Gare Serie D undicesima giornata Girone G, il programma completoNel dettaglio, questo è il programma completo dell'undicesimo turno nel Girone G: Avellino-Castiadas, Latina-Budoni, Torres-Lupa Roma, SFF Atletico-Monterosi, Flaminia-Cassino ed Albalonga-Ostia Mare sabato dalle ore 14,30, e dalle ore 15 Lanusei-Latte Dolce. Domenica, con calcio d'inizio alle ore 14,30, Anzio-Vis Artena, Città Di Anagni-Aprilia e Ladispoli-Trastevere.
Avellino, tre partite in sette giorni: Aprilia e Vis Artena dopo il match col CastiadasDopo il match in casa contro il Castiadas, l'Avellino guidato dal mister Archimede Graziani dovrà subito preparare il successivo match di campionato in turno infrasettimanale. Mercoledì 14 novembre, dalle ore 14,30, si disputerà infatti il match Aprilia-Avellino valido per la dodicesima di andata del campionato di calcio di Serie D 2018-2019 nel Girone G. E poi a seguire, per il tredicesimo turno, Avellino-Vis Artena domenica 18/11 sempre con calcio d'inizio alle ore 14,30 fatte salve diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Per gli irpini in palio, quindi, ci saranno a disposizione 9 punti preziosissimi per riacciuffare la vetta della classifica.
Avellino-Castiadas risultato finale, marcatori e prossimo turno
Avellino-Castiadas: sabato di Serie D al Partenio-Lombardi, info biglietti