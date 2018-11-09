Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Avellino-Castiadas: sabato di Serie D al Partenio-Lombardi, info biglietti

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Avellino-Castiadas: sabato di Serie D al Partenio-Lombardi, info biglietti
Il match di Serie D Avellino-Castiadas, valido nel Girone G per l'undicesima giornata di andata, si disputerà sabato 10 novembre con calcio d'inizio alle ore 14,30. Ne dà notizia il sito della Calcio Avellino SSD nell'annunciare che è aperta la prevendita dei biglietti attraverso il circuito VivaTicket e presso il botteghino presso lo Stadio 'Partenio-Lombardi' di Avellino.

Biglietti Avellino-Castiadas, costo e orario botteghino

Per la sfida Avellino-Castiadas i prezzi dei biglietti sono i seguenti: 8 euro in Curva Sud, 12 euro in Tribuna Terminio, e 25 euro in Tribuna Montevergine. Per quel che riguarda il botteghino dello Stadio 'Partenio-Lombardi', gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì 9 novembre dalle ore 16 alle ore 19, ed il giorno della partita dalle ore 10.30 e fino al fischio d'inizio di Avellino-Castiadas. Pure per il match di sabato prossimo gli ingressi allo stadio di Avellino saranno così disciplinati: ingresso ai varchi dal lato Curva Sud/Tribuna Montevergine per i tifosi irpini in possesso di abbonamento annuale; ingresso ai varchi dal lato Curva Sud/Tribuna Terminio per chi invece è possessore di biglietto.

Avellino-Castiadas dopo il pareggio a reti inviolate con il Monterosi

Sabato l'Avellino del mister Archimede Graziani scenderà in campo tra le mura amiche dopo non essere andato oltre un pari per 0 a 0, nel decimo turno, in trasferta contro il Monterosi. Salvo improbabili recuperi, nell'Avellino contro il Castiadas saranno indisponibili Sforzini e Buono.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serie D undicesima giornata: scorpacciata di anticipi, c'è pure l'Avellino

Articolo Successivo

Scossa di terremoto in Irpinia, epicentro a Paternopoli

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019