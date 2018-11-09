Avellino-Castiadas: sabato di Serie D al Partenio-Lombardi, info biglietti
di Redazione
09/11/2018
Il match di Serie D Avellino-Castiadas, valido nel Girone G per l'undicesima giornata di andata, si disputerà sabato 10 novembre con calcio d'inizio alle ore 14,30. Ne dà notizia il sito della Calcio Avellino SSD nell'annunciare che è aperta la prevendita dei biglietti attraverso il circuito VivaTicket e presso il botteghino presso lo Stadio 'Partenio-Lombardi' di Avellino.
Biglietti Avellino-Castiadas, costo e orario botteghinoPer la sfida Avellino-Castiadas i prezzi dei biglietti sono i seguenti: 8 euro in Curva Sud, 12 euro in Tribuna Terminio, e 25 euro in Tribuna Montevergine. Per quel che riguarda il botteghino dello Stadio 'Partenio-Lombardi', gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì 9 novembre dalle ore 16 alle ore 19, ed il giorno della partita dalle ore 10.30 e fino al fischio d'inizio di Avellino-Castiadas. Pure per il match di sabato prossimo gli ingressi allo stadio di Avellino saranno così disciplinati: ingresso ai varchi dal lato Curva Sud/Tribuna Montevergine per i tifosi irpini in possesso di abbonamento annuale; ingresso ai varchi dal lato Curva Sud/Tribuna Terminio per chi invece è possessore di biglietto.
Avellino-Castiadas dopo il pareggio a reti inviolate con il MonterosiSabato l'Avellino del mister Archimede Graziani scenderà in campo tra le mura amiche dopo non essere andato oltre un pari per 0 a 0, nel decimo turno, in trasferta contro il Monterosi. Salvo improbabili recuperi, nell'Avellino contro il Castiadas saranno indisponibili Sforzini e Buono.
