Verteglia Mater: 24/28 luglio a Montella il meglio dell'Irpinia

25/07/2018
Verteglia Mater 2018. Si sono riaperte ieri le porte dell'evento estivo più atteso dell'anno nella provincia di Avellino. Parliamo di Verteglia Mater, in svolgimento a Montella, ai piedi del Monte Terminio nell'altopiano di Verteglia. L'iniziativa è stata pensata per promuovere e valorizzare il territorio, ricco di tradizioni e produzioni locali.
Storia e bellezza dell'IrpiniaL'iniziativa e la creazione di questo importante evento è il frutto dell'impegno del Presidente del Gal Irpinia Sannio, Rino Buonopane; che ha voluto questa manifestazione per promuovere nel modo migliore e fruibile per tutti le bellezze e le eccellenze di una terra ricca e antica. La festa si svolge in uno scenario suggestivo, dove i residenti e i turisti possono godere di un programma che comprende musica, buon cibo e cultura espressa in vari modi.
Programma: tutte le novità della kermesseVerteglia Mater 2018 offre un programma davvero eccellente, dove divertimento e cultura sono sapientemente mixati per il piacere di grandi e piccoli. Nei quattro giorni della Fiera i visitatori possono approcciarsi all'enogastronomia del luogo in un vero "Food Village". Un villaggio dedicato alle degustazioni dei prodotti locali dove si sono aggiunte le "Casette del Gusto". In queste casette le specialità eno-gastronomiche del luogo sono offerte e illustrate direttamente dai produttori e dalle aziende.
Verteglia Mater: non solo ciboVerteglia Mater però, pur essendo basata sul gusto, sui sapori e i profumi dell'Irpinia offre anche molti appuntamenti culturali e musicali. Appuntamenti che si snodano lungo il percorso dei quattro giorni stabiliti. A questi appuntamenti inoltre si aggiunge l'interessante possibilità per i turisti e i visitatori dell'evento di usufruire di un'area camping. Area dove pernottare con la tenda all'interno di una natura pressoché incontaminata. Per i bambini non poteva inoltre mancare un programma dedicato a loro. Per i più piccini infatti è stata allestita un'intera area denominata Baby Village. Informazioni e prenotazioni sul'evento sono disponibili sul sito che porta lo stesso nome.
