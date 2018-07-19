Home Irpinia news Brunello Cucinelli sarà per la prima volta in Irpinia

Brunello Cucinelli sarà per la prima volta in Irpinia

di Redazione 19/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In occasione di un evento organizzato da Confindustria Avellino (in collaborazione con diverse aziende Irpine e con la presenza anche di Rotary Club sul territorio) saranno diverse le presenze da parte di esponenti imprenditoriali e aziende. Tra tutte, però, spiecca quella di Brunello Cucinelli. Sarà una presenza molto importante, nonchè la prima in assoluto della casa di moda italiana nella regione irpina. In occasione dell'evento sarà presentato anche il percorso fotografico "Irpinia, la bellezza del tempo" a cura di Alessandro di Blasi. Che cos'è Brunello Cucinelli Un'altra presenza illustre in Irpinia. Domani, 20 luglio, Brunello Cucinelli sarà presente a Sant'Angelo dei Lombardi in occasione dell'evento organizzato a proposito proprio della sua figura. Brunello Cucinelli è il fondatore dell'omonima casa di moda italiana; quest'ultima è tra le più importanti realtà nazionali e internazionali nell'ambito del lusso (con collezioni maschili e femminili di total look). La società è stata fondata il 1978 a Castel Rigone e ora ha sede principale a Solomeo. Dal 2012 è addirittura presente in Borsa, nell'indice FTSE Italia Mid Cap. Quanto ai dati aggiornati al 2015, il fatturato della società è di circa 414 milioni, con un utile netto di 33. Brunello Cucinelli sarà in Irpinia E' ormai ufficiale la presenza in Irpinia da parte di Brunello Cucinelli. Domani, 20 luglio 2018, in occasione dell'evento "Irpinia Futura... ne parliamo con Brunello Cucinelli" la famosa casa di moda italiana parteciperà - attraverso il suo fondatore - presso l'Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi, in Irpinia. Si tratterà della prima presenza in assoluto nella regione irpina da parte del fondatore dell'omonima casa di moda. Cucinelli sarà accompagnato da Maurizio Oliviero; il docente di diritto pubblico presso l'Università di Perugia ha proprio origini irpine. L'evento si svolgerà a Sant'Angelo dei Lombardi a partire dalle 19. Per l'occasione, è stata realizzata anche una mostra fotografica da parte di Alessandro de Blasi, dal titolo "Irpinia, la bellezza del tempo".