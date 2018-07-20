Home Avellino Calcio Avellino esclusa dalla Serie B, adesso è ufficiale

Avellino esclusa dalla Serie B, adesso è ufficiale

di Redazione 20/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non più semplicemente voci, non più un rischio. La notizia è adesso ufficiale: l'Avellino esclusa dalla Serie B, con la squadra di Taccone che - con molta probabilità - dovrà ripartire dalla Serie C. A pesare, per la squadra campana, è stata la presentazione della fideiussione arrivata oltre il termine previsto, le 19 di lunedì 16 luglio. L'Avellino ha ancora l'opportunità di fare ricorso, in attesa della sentenza definitiva che ci sarà solo il 26 luglio. Si tratterebbe del terzo club escluso dopo Bari e Cesena, con Catania, Novara e Siena che sono alla porta per il ripescaggio. Avellino esclusa dalla Serie B: c'è l'ufficialità Avellino esclusa dalla Serie B. Ormai non sono più soltanto voci ma c'è l'ufficialità di questa decisione. La sentenza finale è arrivata dal Consiglio Federale della FIGC, che ha accolto il parere negativo del Covisoc in merito alla presentazione della fideiussione; Taccone aveva ottenuto la nuova fideiussione pagando 800mila euro, ma questa era stata presentata oltre il termine consentito: le 19 di lunedì 16 luglio. La prima non era stata ritenuta valida, la seconda fuori tempo e la terza nemmeno presa in considerazione. L'Avellino ha ancora la possibilità di poter presentare ricorso, entro il 23 luglio, al Collegio di Garanzia del Coni. Intanto, si è in attesa della sentenza definitiva che arriverà soltanto il 26, e Taccone farà di tutto per far sì che l'Avellino non retroceda. Il caos dietro i possibili ripescaggi Intanto, essendo state escluse tre società (Bari, Cesena e la stessa Avellino) è nato un caos intorno al ripescaggio delle altre possibili squadre in Serie B. Le indiziate, per ora, sembrano essere Catania, Novara e Siena. Non fa parte delle probabili la Ternana, che ha presentato ricorso contro la sentenza che annulla il divieto di ripescaggio per chi è stato penalizzato: in quel caso sia Catania che Novara verrebbero escluse. In questo modo, Siena, Ternana e una tra Entella e Pro Vercelli saranno riaccolte.