Verso Sassari-Avellino, Bucaro: 'Servirà stessa determinazione delle ultime gare'
di Redazione
16/02/2019
'Servirà la stessa determinazione delle ultime gare'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro alla vigilia di un match chiave rappresentato dalla trasferta a Sassari. In particolare, il match Latte Dolce-Avellino è in programma domani, domenica 17 febbraio del 2019, con calcio d'inizio alle ore 15 per il Girone G del campionato di calcio di Serie D.
Latte Dolce-Avellino, operazione sorpasso in classifica per gli irpiniLatte Dolce ed Avellino, dopo 27 turni di campionato, occupano attualmente, e rispettivamente, il terzo ed il quarto posto in classifica con 54 e 53 punti in classifica. Gli irpini, quindi, con il colpaccio esterno metterebbero a segno l'operazione sorpasso. 'Sassari è una formazione che vuole vincere il campionato, esattamente come vogliamo vincerlo noi', ha aggiunto il mister Giovanni Bucaro, in accordo con quanto è stato riportato dal sito avellinossd.it, ponendo inoltre l'accento sul fatto che 'è una partita determinante quasi quanto quella di Lanusei di 7 giorni fa'.
Le altre gare del 28-esimo turno di Serie D, Girone GLe altre gare di domenica 17 febbraio, valide sempre per il 28-esimo turno del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, sono le seguenti: Aprilia-Albalonga, Budoni-Lupa Roma, Cassino-Lanusei, Castiadas-Anzio Lavinio, Flaminia -Sff Atletico, Monterosi-Anagni, Ostia Mare-Latina, Vis Artena-Ladispoli e Trastevere-Torres.
