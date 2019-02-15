Calendario Serie D 2019 28ª giornata, un solo anticipo per questo weekend
di Redazione
15/02/2019
Per il calcio dilettantistico, è in rampa di lancio un altro turno di campionato. Per la Serie D 2018-2019 tra sabato e domenica 16 e 17 febbraio, infatti, si disputerà la settima giornata di ritorno, la nona di ritorno solo per i Gironi E, F e G.
Acireale-Cittanovese unico anticipo del sabato in questo weekendIn accordo con quanto è stato reso noto dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), per questo weekend è previsto un solo anticipo al sabato, quello delle ore 20,30, nel Girone I, tra Acireale e Cittanovese. Tutti gli altri match di Serie D si disputeranno invece domenica 17 febbraio del 2019 con calcio d'inizio alle ore 14,30 eccetto i seguenti, dalle ore 15: Lecco-Savona e Sanremo-Stresa nel Girone A; Olympia Agnonese-Forlì nel Girone F; Sassari-Avellino e Trastevere-Torres nel Girone G; Fasano-Bitonto, Altamura-Pomigliano, Nardò-Picerno, Gravina-Sorrento, Sarnese-Granata e Savoia-Gragnano nel Girone H; Gela-Rotonda, Locri-Bari e Turris Marsala nel Girone I di Serie D. Per Turris-Marsala è prevista la diretta su Repubblica.it.
Serie D nona giornata di ritorno nel Girone G, il big match Sassari-Avellino alle ore 15 di domenica 17 febbraio 2019Per quel che riguarda il Girone G, quello dove è inserito l'Avellino guidato dal mister Giovanni Bucaro, il programma completo dei match del 17 febbraio del 2019, dalle ore 14,30, è il seguente: Aprilia Racing-Albalonga, Budoni-Lupa Roma, Flaminia-Atletico, Cassino-Lanusei, Castiadas-Anzio, Latte Dolce Sassari-Avellino (ore 15), Monterosi-Città Di Anagni, Ostiamare-Latina, Trastevere-Torres (ore 15) e Vis Artena-Ladispoli.
