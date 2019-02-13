Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 8^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
13/02/2019
Si sono disputate oggi mercoledì 13 febbraio del 2019, in turno infrasettimanale, le gare che, nel Girone G del campionato di calcio di Serie D, sono valide per la 27-esima giornata, l'ottava del girone di ritorno.
Risultati finali Serie D Girone G, gare 27-esima giornataNel dettaglio, tutti i risultati finali sono i seguenti: Albalonga-Castiadas 1-1, Anagni-Latte Dolce 1-0, Anzio Lavinio-Monterosi 0-0, Avellino-Flaminia 1-0, Budoni-Cassino 4-2, Ladispoli-Aprilia 2-1, Lupa Roma-Trastevere 0-2, Sff Atletico-Lanusei 0-1, Torres-Ostia Mare 1-0 e Latina-Vis Artena 4-3. Per effetto di questi risultati, la classifica nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, dopo 27 turni, è la seguente: Lanusei 60 punti, Trastevere 56, Latte Dolce 54, Avellino 53, Monterosi 49, Aprilia 44, Cassino 43, Albalonga 41, Sff Atletico 39, Latina 37, Vis Artena 36, Anagni 32, Flaminia 31, Ostia Mare 28, Budoni e Ladispoli 27, Castiadas e Torres 25, Lupa Roma 18, Anzio Lavinio 13.
Prossimo turno Serie D, c'è Latte Dolce-AvellinoLa nona giornata del girone di ritorno del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, nel Girone G, si disputerà domenica 17 febbraio del 2019, con fischio d'inizio alle ore 14,30, al netto di eventuali anticipi, posticipi e/o variazioni di orario che saranno comunicate dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND). I match in calendario per il Girone G di Serie D sono i seguenti: Latte Dolce-Avellino, Trastevere-Torres, Aprilia-Albalonga, Castiadas-Anzio, Monterosi-Anagni, Vis Artena-Ladispoli, Cassino-Lanusei, Ostiamare-Latina, Budoni-Lupa Roma e Flaminia-SFF Atletico.
