Avellino-Flaminia risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
13/02/2019
Si è appena concluso Avellino-Flaminia, match che, per il Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è valido per la 27-esima giornata, l'ottava del girone di ritorno per il torneo dilettantistico.
Avellino-Flaminia, le formazioni inizialiAgli ordini del mister Giovanni Bucaro, l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Viscovo, Betti, Dionisi, Dondoni, Parisi, Matute, Gerbaudo, Carbonelli, Alfageme, De Vena e Pepe. Mentre l'allenatore del Flaminia Schenardi ha opposto dall'inizio Vitali, Gnignera, D’Orsi, Cangi, Carta, Seck, D. Buono, Mattia, Lazzarini, Genchi e Abate.
Avellino-Flaminia 1-0, decide un gol di Matute nel secondo tempoPur soffrendo, l'Avellino ha conquistato altri tre punti preziosi. Il Flaminia è stato infatti battuto grazie ad una rete messa a segno da Matute al 76-esimo minuto dopo che il primo tempo si era chiuso a reti inviolate e senza particolari emozioni. Con questa vittoria, la terza consecutiva, l'Avellino sale in classifica a 53 punti e si porta a -1 dal Latte Dolce che oggi ha perso in trasferta per 1 a 0 contro l'Anagni. E nel prossimo turno l'Avellino andrà a giocare proprio sul campo del Sassari Calcio. Per la nona giornata di ritorno, Latte Dolce-Avellino si disputerà domenica 17 febbraio del 2019, con fischio di inizio alle ore 14,30, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti per quel che riguarda eventuali variazioni di data e/o di orario.
