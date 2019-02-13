Calendario Serie D 2019 27ª giornata oggi: in campo nei Gironi E-F-G
13/02/2019
La Serie D oggi, mercoledì 13 febbraio del 2019, scende in campo per la 27-esima giornata, l'ottava del girone di ritorno per i Gironi E-F-G. Ne dà notizia il sito Internet della Lega Nazionale Dilettanti (LND) nel precisare che il fischio d'inizio per i match è fissato alle ore 14,30 eccetto i seguenti: Isernia-S.Nicolò Notaresco alle 15 per il Girone F, Torres-Ostiamare alle 15 e Latina-Vis Artena alle 18 nel Girone G, Forlì-Cesena alle 20,30 nel Girone F.
Recuperi Serie D 21-esima e 22-esima giornata, ben 11 i match in programma tra oggi e domaniSono previsti, per la 21-esima e 22-esima giornata, pure undici recuperi di Serie D come segue: oggi alle 14,30 Stresa-Borgaro Nobis, Bra-Folgore Caratese ed Inveruno-Casale per il Girone A; Pontisola-Scanzorosciate, Pro Sesto-Virtus Bergamo per il Girone B; Belluno-Chions e Trento-Delta Porto Tolle per il Girone C. Sempre oggi alle 14,30 Oltrepovoghera-San Marino e Vigor Carpaneto-Lentigione per il Girone D; alle 15 Picerno-Nola per il Girone H, e domani, giovedì 14 febbraio del 2019, il match Rotonda-Turris con il fischio d'inizio che è fissato alle ore 15.
Avellino-Flaminia oggi alle 14,30, Stadio 'Partenio-Lombardi', girone G del campionato di Serie DNel Girone G di Serie D, quello dove è inserito l'Avellino, il programma completo dei match di campionato di oggi è il seguente: Albalonga-Castiadas, Anzio-Monterosi, Budoni-Cassino, Avellino-Flaminia, Città di Anagni-Latte Dolce, Ladispoli-Aprilia Racing, Latina-Vis Artena, Lupa Roma-Trastevere, Sff Atletico-Lanusei e Torres-Ostiamare.
