Avellino-Flaminia in turno infrasettimanale, orari e info biglietti
di Redazione
11/02/2019
Dopo la splendida vittoria in trasferta sul campo della capolista Lanusei, l'Avellino guidato dal mister Giovanni Bucaro è pronto per scendere di nuovo in campo, stavolta tra le mura amiche. Incombe infatti il turno infrasettimanale nel Girone G di Serie D con Avellino-Flaminia, partita che si disputerà mercoledì prossimo, 13 febbraio del 2019, con calcio d'inizio alle ore 14,30.
Avellino-Flaminia Serie D Girone G, ottava di ritornoAvellino-Flaminia, in particolare, è gara valida nel Girone G per la 27-esima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'ottava del girone di ritorno. Per quel che riguarda i biglietti per assistere al match Avellino-Flaminia, la società Calcio Avellino SSD ha reso noto che i taglianti si possono acquistare online sul sito Internet vivaticket.it, e presso un qualsiasi rivenditore VivaTicket autorizzato sul territorio. Per quel che riguarda invece l'acquisto dei tagliandi al botteghino dello Stadio 'Partenio-Lombardi', la biglietteria per Avellino-Flaminia osserverà i seguenti orari: oggi e domani dalle ore 16 alle ore 19, ed il giorno della partita, mercoledì 13 febbraio del 2019, già dalla mattina alle 10,30 e fino all'inizio della sfida Avellino-Flaminia.
Prezzi tagliandi per il match di Serie D Avellino-Flaminia, Stadio 'Partenio-Lombardi'I prezzi dei biglietti per assistere al match Avellino-Flaminia, allo Stadio 'Partenio-Lombardi', sono i seguenti: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale, 12 euro in Tribuna Terminio, ed 8 euro Curva Sud. La Calcio Avellino SSD invita i supporter irpini muniti di biglietto ad arrivare allo stadio in anticipo al fine di favorire il regolare deflusso della coda.
