Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 7^ giornata di ritorno e classifica

Redazione Avatar

di Redazione

10/02/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 7^ giornata di ritorno e classifica
Dopo i sette anticipi di ieri, si è chiusa nel Girone G oggi, domenica 10 febbraio del 2019, la 26-esima giornata, la settima del girone di ritorno per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.

Ecco i risultati finali dei match validi per la 26-esima giornata Serie D, Girone G

Nel dettaglio, i risultati finali dei match in calendario, tra ieri d oggi, sono i seguenti: Lanusei-Avellino 0-2, Cassino-Sff Atletico 1-0, Castiadas-Ladispoli 2-0, Monterosi-Albalonga 0-0, Trastevere-Budoni 3-0, Vis Artena-Torres 0-0, Latte Dolce-Anzio Lavinio 2-0, Aprilia-Latina 1-1, Flaminia-Anagni 1-2, Ostia Mare-Lupa Roma 3-3. Per effetto di questi risultati finali, la classifica del Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, a conclusione della 7^ giornata del girone di ritorno, è la seguente: Lanusei 57 punti, Latte Dolce 54, Trastevere 53, Avellino 50, Monterosi 48, Aprilia 44, Cassino 43, Albalonga 40, SFF Atletico 39, Vis Artena 36, Latina 34, Flaminia 31, Anagni 29, Ostiamare 28; Castiadas, Ladispoli e Budoni 24; Torres 22, Lupa Roma 18, Anzio 12.

Prossimo turno campionato di calcio di Serie D, 8^ giornata di ritorno

Per l'ottava giornata di ritorno, nel Girone G di Serie D, si giocherà alle 14,30 di mercoledì prossimo, 13 febbraio del 2019, al netto di eventuali anticipi, posticipi e/o variazioni di orario che saranno comunicate dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND). I match in programma sono i seguenti: Albalonga-Castiadas, Anzio-Monterosi, Avellino-Flaminia, Budoni-Cassino, Anagni-Latte Dolce, Ladispoli-Aprilia, Latina-Vis Artena, Lupa Roma-Trastevere, SFF Atletico-Lanusei e Torres-Ostiamare.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Avellino-Flaminia in turno infrasettimanale, orari e info biglietti

Articolo Successivo

Lanusei-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019