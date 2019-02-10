Home Sport Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 7^ giornata di ritorno e classifica

di Redazione 10/02/2019

Dopo i sette anticipi di ieri, si è chiusa nel Girone G oggi, domenica 10 febbraio del 2019, la 26-esima giornata, la settima del girone di ritorno per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Ecco i risultati finali dei match validi per la 26-esima giornata Serie D, Girone G Nel dettaglio, i risultati finali dei match in calendario, tra ieri d oggi, sono i seguenti: Lanusei-Avellino 0-2, Cassino-Sff Atletico 1-0, Castiadas-Ladispoli 2-0, Monterosi-Albalonga 0-0, Trastevere-Budoni 3-0, Vis Artena-Torres 0-0, Latte Dolce-Anzio Lavinio 2-0, Aprilia-Latina 1-1, Flaminia-Anagni 1-2, Ostia Mare-Lupa Roma 3-3. Per effetto di questi risultati finali, la classifica del Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, a conclusione della 7^ giornata del girone di ritorno, è la seguente: Lanusei 57 punti, Latte Dolce 54, Trastevere 53, Avellino 50, Monterosi 48, Aprilia 44, Cassino 43, Albalonga 40, SFF Atletico 39, Vis Artena 36, Latina 34, Flaminia 31, Anagni 29, Ostiamare 28; Castiadas, Ladispoli e Budoni 24; Torres 22, Lupa Roma 18, Anzio 12. Prossimo turno campionato di calcio di Serie D, 8^ giornata di ritorno Per l'ottava giornata di ritorno, nel Girone G di Serie D, si giocherà alle 14,30 di mercoledì prossimo, 13 febbraio del 2019, al netto di eventuali anticipi, posticipi e/o variazioni di orario che saranno comunicate dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND). I match in programma sono i seguenti: Albalonga-Castiadas, Anzio-Monterosi, Avellino-Flaminia, Budoni-Cassino, Anagni-Latte Dolce, Ladispoli-Aprilia, Latina-Vis Artena, Lupa Roma-Trastevere, SFF Atletico-Lanusei e Torres-Ostiamare.