Lanusei-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
09/02/2019
Si è appena concluso Lanusei-Avellino, anticipo di sabato 9 febbraio del 2019, con fischio d'inizio alle ore 14,15, che è valido nel Girone G per il campionato di calcio di Serie D, e precisamente per la 26-esima giornata, la settima del girone di ritorno per il torneo dilettantistico.
Lanusei-Avellino, le formazioni inizialiAgli ordini del mister Gardini, la capolista Lanusei è scesa in campo dal primo minuto con La Gorga, Kovadio, Esposito, Congiu, Carta, Demontis, Ladu, Nannini, Sicari, Bernardotto e Quatrana. Il mister dell'Avellino, Giovanni Bucaro, ha invece opposto dall'inizio Viscovo, Dionisi, Morero, Dondoni, Parisi, Buono, Di Paolantonio, Da Dalt, Tribuzzi, De Vena ed Alfageme.
Lanusei-Avellino 0-2, tre punti d'oro per gli irpiniL'Avellino ha chiuso la prima frazione in vantaggio per 1 a 0 grazie ad un calcio di rigore che è stato trasformato da De Vena al 31-esimo minuto. Nella ripresa gli attacchi del Lanusei non sortiscono effetti, e l'Avellino la chiude raddoppiando con Tribuzzi al 41-esimo del secondo tempo. In pieno recupero il Lanusei ha inoltre sbagliato un calcio di rigore con Floris ipnotizzato da un grande Viscovo. Con questa vittoria l'Avellino del mister Bucaro balza in classifica a 50 punti portandosi a -7 proprio dal Lanusei che mantiene saldamente il primo posto nonostante la sconfitta odierna. Nel prossimo turno l'Avellino tornerà a giocare in casa ospitando il Flaminia nel turno infrasettimanale di mercoledì prossimo.
Articolo Precedente
Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 7^ giornata di ritorno e classifica
Articolo Successivo
Calendario Serie D 2019 26ª giornata, boom anticipi nel Girone G