Calendario Serie D 2019 26ª giornata, boom anticipi nel Girone G
di Redazione
08/02/2019
Per la 23ª giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, la 26ª nei gironi E, F e G, è boom di anticipi al sabato. I match in programma domani, sabato 9 febbraio del 2019, saranno infatti ben 18 in accordo con quanto ha reso noto la Lega Nazionale Dilettanti (LND). Di questi, ben sette sono gli anticipi del sabato nel girone G, e sei nel girone E.
Lanusei-Avellino anticipo del sabato, fischio d'inizio alle 14,15Nel dettaglio, gli anticipi al sabato nel Girone G, quello dove è inserito l'Avellino guidato dal mister Giovanni Bucaro, sono i seguenti: alle 14,15 Lanusei-Avellino; alle 14,30 Castiadas-Ladispoli, Monterosi-Albalonga, Cassino-Sff Atletico, Vis Artena-Torres e Trastevere-Budoni; alle ore 15 Latte Dolce-Anzio. Le tre gare del Girone G di Serie D, in programma domenica 10 febbraio del 2019, sono invece le seguenti: Aprilia Racing-Latina, Flaminia-Città di Anagni ed Ostiamare-Lupa Roma.
Anticipi Girone E e match in diretta su Repubblica.itNel girone E, invece, gli anticipi di sabato 9 febbraio del 2019, con fischio d'inizio alle ore 14,30, sono i seguenti: Aglianese-Real Forte Querceta, Aquila Montevarchi-Sinalunghese, Scandicci-Sangimignano, Massese-Sporting Trestina, Seravezza-Tavarnelle e Ghivizzano-Cannara. C'è pure il consueto match che sarà trasmesso in diretta su Repubblica.it e sul sito Internet seried.lnd.it. Per questo weekend si tratta, nel Girone B, del big match Como-Mantova.
