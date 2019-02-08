Caricamento...

Verso Lanusei-Avellino, Bucaro: 'Dovremo essere perfetti'

08/02/2019

'Lanusei meritatamene prima, dovremo essere perfetti per fare risultato'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato in conferenza stampa il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro in vista della difficile trasferta di sabato contro la capolista Lanusei nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.

Ecco Lanusei-Avellino, il big match di sabato 9 febbraio

In particolare, la sfida Lanusei-Avellino è in programma domani, sabato 9 febbraio del 2019, con il fischio d'inizio fissato alle ore 14,15. La sfida per l'Avellino, se non decisiva, è comunque importante e fondamentale al fine di poter sperare di poter chiudere il campionato al primo posto. Le lunghezze da recuperare sono infatti tante visto che l'Avellino, dopo 25 turni di campionato, nel Girone G di Serie D, ha 47 punti in classifica rispetto ai 57 punti del Lanusei. La società ASD Lanusei Calcio, intanto, ha reso noto che per la gara casalinga contro l'Avellino è stata indetta la Giornata BiancoRossoVerde, ed anche per questo, via social network Facebook, ha invitato tutti i tifosi ad arrivare allo stadio con largo anticipo. Rispetto all'orario di inizio della partita, la biglietteria aprirà alle ore 12, mentre l'apertura dei cancelli è fissata per le ore 13.

Lanusei-Avellino, dirige Antonino Costanza di Agrigento

Il match di Serie D Lanusei-Avellino sarà diretto dall'arbitro Antonino Costanza di Agrigento che sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Collavo di Treviso e Simone De Nardi di Conegliano, dallo stadio 'Lixus'.
