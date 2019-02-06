Home Sport Calcio 2018-2019 Serie D: regolamento play-off, play-out e retrocessioni

Calcio 2018-2019 Serie D: regolamento play-off, play-out e retrocessioni

di Redazione 06/02/2019

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nel campionato di calcio di Serie D 2018-2019, per ciascuno dei 9 gironi, i play-off si disputeranno in due fasi con la prima che vedrà la partecipazione delle quattro squadre che si sono classificate dal secondo al quinto posto. Classifica 9 squadre vincitrici i play-off Ciascuna delle 9 squadre vincitrici i play-off sarà poi inserita in un'apposita graduatoria stilata seguendo tutta una serie di criteri prefissati. Questo è quanto, tra l'altro, ha reso noto la Lega Nazionale Dilettanti dopo che, con i comunicati ufficiali numero 88 ed 89, il Dipartimento Interregionale ha pubblicato i regolamenti che disciplinano i play-off ed i play-out per il corrente campionato di calcio di Serie D. Regolamento play-out e retrocessioni dirette in Eccellenza Per quel che riguarda invece i play-out, a partecipare agli spareggi per la salvezza saranno le squadre classificate dal 15-esimo al 18-esimo posto nei gironi E, F e G, e dal 13-esimo al 16-esimo posto nei gironi A, B, C, D, H ed I. Pur tuttavia, nei Gironi A, B, C, D, H ed I, le squadre che, al termine della stagione, sono classificate al 16° e 15° posto, retrocederanno direttamente in Eccellenza qualora il distacco, rispettivamente dalla 13^ e 14^ classificata, dovesse essere pari o superiore ad otto punti. Per i gironi E, F e G, allo stesso modo, retrocessione diretta per la 18^ e 17^ classificata se il distacco dalla 15^ e 16^ dovesse essere pari o superiore ad otto punti.