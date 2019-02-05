Caricamento...

Scuola-Lavoro, Premio Storie di Alternanza II sessione

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2019

Per il premio 'Storie di alternanza' è scattata dallo scorso 1 febbraio del 2019 la II sessione. Ne dà notizia la Camera di Commercio di Avellino nel precisare in particolare come, con il bando che è stato pubblicato lo scorso 22 giugno del 2018, l'iniziativa sia promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane, e come questa preveda di dare ampia visibilità ai racconti strettamente legati ai percorsi scuola-lavoro.

Premio Storie di Alternanza II sessione, ecco come presentare le candidature

Si punta, nello specifico, a premiare i racconti dei percorsi scuola-lavoro non solo degli studenti, ma anche dei tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. Ai fini della partecipazione al premio Storie di Alternanza II sessione, riporta altresì con un comunicato la Camera di Commercio di Avellino, il sito Internet di riferimento è storiedialternanza.it. Dal portale è infatti possibile inoltrare le candidature ed accedere pure alla 'Guida per la presentazione dei progetti' in formato pdf.

Modulistica Premio Storie di Alternanza II sessione

Nella sezione 'modulistica' del sito storiedialternanza.it, oltre alla Guida per la presentazione dei progetti, è presente pure il Regolamento del premio ''Storie di alternanza'', la Liberatoria maggiorenni, la Liberatoria minorenni, il Facsimile Domanda di iscrizione ed il Facsimile Scheda di sintesi.
