Latte Dolce Sassari-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
17/02/2019
Si è appena concluso Latte Dolce Sassari-Avellino, match che, per il Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è valido per la 28-esima giornata, la nona del girone di ritorno per il torneo dilettantistico.
Latte Dolce Sassari-Avellino, le formazioni inizialiAgli ordini del mister Udassi, il Latte Dolce Sassari è sceso in campo dal primo minuto con Lai, Antonelli, Cabeccia, Patacchiola, Daga, Gianni, Bianchi, Piga, Tuccio, Sartor e Palmas. Mentre l'allenatore dell'Avellino Giovanni Bucaro ha opposto dall'inizio Viscovo, Dionisi, Dondoni, Capitanio, Parisi, Di Paolantonio, Matute, Tribuzzi, Mentana, De Vena e Da Dalt.
Latte Dolce Sassari-Avellino 1-0, decide PalmasIl Latte Dolce Sassari è passato in vantaggio al 22-esimo minuto del primo tempo grazie ad un gran gol di Palmas che vale tre punti per i padroni di casa in quanto gli irpini non sono poi riusciti a raddrizzare il match. Pesante stop, quindi, per l'Avellino che fallisce il sorpasso in classifica proprio sul Latte Dolce Sassari che sale a 57 punti, mentre gli irpini restano a 53 perdendo anche l'occasione di ridurre il divario dalla capolista Lanusei che oggi ha perso contro il Cassino. Nel prossimo turno di Serie D Girone G, valido per la decima giornata del girone di ritorno, l'Avellino giocherà in casa contro il Monterosi domenica 24 febbraio 2019 salvo eventuali variazioni di data e/o di orario che saranno comunicate dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND).
