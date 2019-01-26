Verso Cassino-Avellino, Bucaro: 'Dobbiamo puntare sulla continuità'
'Indipendentemente dagli interpreti dobbiamo puntare sulla continuità ed evitare quei piccoli errori che ci sono costati caro'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro nella conferenza stampa della vigilia in vista della trasferta sul campo del Cassino.
Giovanni Bucaro, 'Con il Cassino non ci resta che provare ad ottenere il massimo risultato'Il match Cassino-Avellino nel Girone G di Serie D, per la 24-esima giornata, è infatti in programma domani, domenica 27 gennaio del 2019, con fischio d'inizio fissato alle ore 14,30. Riferendosi al pari in trasferta contro l'Anagni, inoltre, l'allenatore dell'Avellino ha posto l'accento sul fatto che 'siamo stati poco bravi ed un po' sfortunati nel non chiudere la gara subito', ma ha pure aggiunto che 'ora con il Cassino non ci resta che provare ad ottenere il massimo risultato'. D'altronde, dopo 23 giornate di campionato, nel Girone D di Serie D l'Avellino, con 44 punti, è a -7 dalla capolista Lanusei. Il che significa che con altri passi falsi l'obiettivo principe, quello che porta a vincere il campionato, rischia di non essere centrato.
Calciomercato Avellino, è arrivato Vincenzo PepeIntanto in data odierna la società Calcio Avellino SSD ha reso noto che è stato ingaggiato Vincenzo Pepe, classe 1987, che è un esterno d'attacco. E questo dopo che Vincenzo Pepe si è svincolato dal Potenza, e concluderà la stagione proprio con la Calcio Avellino SSD.
