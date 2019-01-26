Strategie di marketing internazionale, Workshop Camera Commercio di Avellino
di Redazione
26/01/2019
Il 6 e 7 febbraio del 2019, presso la sede della Camera Commercio di Avellino, si terrà il Workshop su Strategie di Marketing Internazionale. Ne dà notizia proprio l'Ente camerale nel precisare in particolare che il workshop è stato organizzato, nell'ambito del progetto SEI Sostegno all'Export d'Italia, con il supporto di Promos che è l'Azienda speciale della CCIAA di Milano per l’internazionalizzazione.
Workshop Camera Commercio di Avellino tra seminario d’aula ed incontri one-to-oneLa due giorni del Workshop su Strategie di Marketing Internazionale prevede prima un seminario d’aula, e poi i check-up aziendali che saranno organizzati, per le aziende che ne faranno richiesta, con incontri one-to-one. Nel dettaglio, il seminario d’aula è in programma mercoledì 6 febbraio del 2019, dalla mattina, per affrontare gli aspetti principali del marketing internazionale per le piccole imprese, mentre i check-up aziendali scatteranno nello stesso giorno, di pomeriggio, per poi continuare nella giornata di giovedì 7 febbraio del 2019 con l'intento di andare ad individuare quelli che sono i fabbisogni ed i servizi utili per il commercio estero.
Come partecipare al workshop sulle strategie di marketing internazionaleLa locandina, con il programma del workshop sulle strategie di marketing internazionale, è visionabile e scaricabile dal sito Internet av.camcom.gov.it. Possono inoltrare richiesta di partecipazione al workshop, che è gratuito, quelle imprese che, registrate sul portale del Progetto SEI sostegnoexport.it, sono interessate ad esportare.
