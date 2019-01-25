Caricamento...

Calendario Serie D 2019 Girone G, orari partite di calcio 24ª giornata

25/01/2019

Domani, sabato 26 gennaio, riparte il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D con la 21-esima giornata e con la 24-esima, quinta del girone di ritorno, per i Gironi E, F e G. In accordo con quanto è stato reso noto dalla LND, Lega Nazionale Dilettanti, gli anticipi del sabato sono solo 2, mentre tutte le altre sfide del torneo di calcio dilettantistico si disputeranno domenica 27 gennaio del 2019.

Anticipi di Serie D del 26 gennaio 2019, e le gare che sono state già rinviate

Gli anticipi sono Bastia-Sporting Trestina alle ore 14,30 nel girone E, e Cesena-Sangiustese anticipo del sabato alle 15 per il Girone F di Serie D. Ci sono inoltre pure le gare Levico Terme-St.Georgen (Girone C), Picerno-Nola (Girone H) e Rotonda-Turris (Girone I) che sono state rinviate al 6 febbraio del 2019.

Calendario di Serie D Girone G, le gare della 24ª giornata

Per quel che riguarda il Girone G di Serie D, quello dove è inserito l'Avellino, tutte le gare in calendario, per la 24-esima giornata, si disputeranno dalle ore 14,30 eccetto Latte Dolce-Ladispoli (ore 15) e Castiadas-Torres (ore 15). Gli altri otto match in programma nel Girone G di Serie D, domenica 27/1, sono i seguenti: Aprilia Racing-Lupa Roma, Flaminia-Albalonga, Cassino-Avellino, Lanusei-Anzio, Monterosi-Latina, Ostiamare-Trastevere, Sff Atletico-Città Di Anagni e Vis Artena-Budoni.
