Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Cassino-Avellino, info prevendita biglietti settore ospiti

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Cassino-Avellino, info prevendita biglietti settore ospiti
Per la sfida di Serie D Cassino-Avellino, in programma domenica 27 gennaio del 2019, con fischio d'inizio alle ore 14,30, è in corso la prevendita dei biglietti per il settore ospiti al costo unitario di 12 euro a tagliando.

Cassino-Avellino, 500 ticket online a disposizione per il settore ospiti

Ne dà notizia, attraverso la pagina ufficiale su Facebook, la società ASD Cassino Calcio 1924 nel precisare che i tagliandi online a disposizione per i supporter dell'Avellino sono 500, e che questi sono acquistabili presso tutti i vendita autorizzati Go2. Cassino-Avellino, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è una gara valida per la 24-esima giornata, la quinta del girone di ritorno per il torneo di calcio dilettantistico.

Biglietti Cassino-Avellino, i prezzi al botteghino

Per quel che riguarda invece gli altri settori dello stadio, la ASD Cassino Calcio 1924 rende noto inoltre che presso Eurobet Cassino sono disponibili i biglietti, in prevendita per la gara di domenica 27 gennaio, al costo di 10 euro unitari per la Tribuna Centrale, e 6 euro unitari per la Tribuna Laterale. I prezzi al botteghino sono invece i seguenti: 12 euro in Tribuna Centrale, ed 8 euro in Tribuna Laterale. Per il match casalingo di Serie D contro l'Avellino, inoltre, la società ASD Cassino Calcio 1924 ha indetto la giornata biancazzurra. Allo Stadio Salveti, precisa la società, potranno entrare domenica prossima solo coloro che saranno in possesso del biglietto.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calendario Serie D 2019 Girone G, orari partite di calcio 24ª giornata

Articolo Successivo

Contributi fiere Camera di Commercio Avellino, ecco la prima ammissione

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019