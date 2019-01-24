Home Sport Cassino-Avellino, info prevendita biglietti settore ospiti

Cassino-Avellino, info prevendita biglietti settore ospiti

di Redazione 24/01/2019

Per la sfida di Serie D Cassino-Avellino, in programma domenica 27 gennaio del 2019, con fischio d'inizio alle ore 14,30, è in corso la prevendita dei biglietti per il settore ospiti al costo unitario di 12 euro a tagliando. Cassino-Avellino, 500 ticket online a disposizione per il settore ospiti Ne dà notizia, attraverso la pagina ufficiale su Facebook, la società ASD Cassino Calcio 1924 nel precisare che i tagliandi online a disposizione per i supporter dell'Avellino sono 500, e che questi sono acquistabili presso tutti i vendita autorizzati Go2. Cassino-Avellino, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è una gara valida per la 24-esima giornata, la quinta del girone di ritorno per il torneo di calcio dilettantistico. Biglietti Cassino-Avellino, i prezzi al botteghino Per quel che riguarda invece gli altri settori dello stadio, la ASD Cassino Calcio 1924 rende noto inoltre che presso Eurobet Cassino sono disponibili i biglietti, in prevendita per la gara di domenica 27 gennaio, al costo di 10 euro unitari per la Tribuna Centrale, e 6 euro unitari per la Tribuna Laterale. I prezzi al botteghino sono invece i seguenti: 12 euro in Tribuna Centrale, ed 8 euro in Tribuna Laterale. Per il match casalingo di Serie D contro l'Avellino, inoltre, la società ASD Cassino Calcio 1924 ha indetto la giornata biancazzurra. Allo Stadio Salveti, precisa la società, potranno entrare domenica prossima solo coloro che saranno in possesso del biglietto.