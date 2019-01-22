Home Irpinia news Contributi fiere Camera di Commercio Avellino, ecco la prima ammissione

Contributi fiere Camera di Commercio Avellino, ecco la prima ammissione

di Redazione 22/01/2019

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Per i contributi per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero, anno 2019, stanziati dalla Camera di Commercio di Avellino, si è chiusa la prima fase di ammissione a seguito della determinazione dirigenziale numero 15 del 18 gennaio 2019 che ha portato alla pubblicazione dell'elenco 'imprese prima ammissione contributi fiere 2019' che è visionabile in formato pdf dal sito Internet av.camcom.gov.it. Bando per 200 mila euro di contributi partecipazione a fiere nazionali ed internazionali Al riguardo la Camera di Commercio di Avellino ricorda che la dotazione finanziaria complessiva, per il fondo stanziato, è pari a 200 mila euro di contributi, dei quali il 20% che è destinato alla partecipazione, da parte delle PMI irpine, a fiere che si terranno nella Provincia di Avellino. Ci sono inoltre domande che, rientranti nella disponibilità del fondo residuo, sono ancora in fase di istruttoria. A riferirlo è proprio la Camera di Commercio di Avellino nel precisare che l'elaborazione delle istanze, da parte degli uffici preposti, avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione. Seconda ammissione contributi fiere per il 2019, in corso la fase di istruttoria Dopodiché per il bando si procederà con una nuova fase di ammissione e, quindi, con un secondo elenco di imprese ammesse ai contributi per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali per l'anno 2019.