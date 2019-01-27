Cassino-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
27/01/2019
Si è appena concluso Cassino-Avellino, match delle ore 14,30 che, per il Girone G di Serie D, è valido per la 24-esima giornata, la quinta del girone di ritorno per il torneo dilettanti. Agli ordini del mister Urbano, il Cassino è sceso in campo dal primo minuto con Palombo, Tomassi, Nocerino, Di Filippo, Centra, Mattera, Ricamato, Carcione, Tirelli, Prisco e Marcheggiani, mentre il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro ha opposto dall'inizio Viscovo, Betti, Dionisi, Morero, Parisi, Matute, Rizzo, Gerbaudo, Tribuzzi, De Vena e Da Dalt.
Cassino-Avellino 2-1, ennesima debacle per gli irpiniIl Cassino è andato in vantaggio nel primo tempo, al 24-esimo minuto, grazie ad un goal di Ricamato. Nella ripresa, al sesto minuto, l'Avellino ha temporaneamente raddrizzato il match grazie ad un rigore che è stato trasformato da De Vena, ma al 26-esimo del secondo tempo ancora Ricamato, con la doppietta, ha regalato i tre punti al Cassino. Con questa sconfitta l'Avellino resta in classifica a 44 punti, mentre il Cassino sale a 39 punti. Per gli irpini la vetta, nel Girone G di Serie D, ora è distante ben 10 punti dopo che in data odierna il Lanusei ha vinto facile per 5 a 0 in casa contro l'Anzio Lavinio.
Prossimo turno del campionato di calcio di Serie D 2018-2019, Girone G: c'è Avellino-SFF AtleticoNel prossimo turno, che è valido per il Girone G di Serie D 2018-2019 per la 25-esima giornata, l'Avellino giocherà in casa contro l'SFF Atletico. Salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, il match Avellino-SFF Atletico si disputerà infatti domenica prossima, 3 febbraio del 2019, con il calcio d'inizio alle ore 14,30.
