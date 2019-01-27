Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 5^ giornata di ritorno e classifica
27/01/2019
Si sono disputate oggi, domenica 27 gennaio del 2019, per il Girone G del campionato di calcio di Serie D, le gare valide per la 24-esima giornata, la quinta del girone di ritorno per il torneo di calcio dilettantistico.
Risultati finali che sono validi per la 24-esima giornata del campionato di calcio di Serie D, Girone GNel dettaglio, i risultati finali sono i seguenti: Aprilia-Lupa Roma 1-0, Cassino-Avellino 2-1, Flaminia -Albalonga 1-1, Lanusei-Anzio Lavinio 5-0, Monterosi-Latina 2-0, Ostia Mare-Trastevere 0-0, Sff Atletico-Anagni 4-0, Vis Artena-Budoni 2-0, Castiadas-Torres 2-1 e Latte Dolce-Ladispoli 0-0. Per effetto di questi risultati finali, la classifica nel Girone G di Serie D, dopo 24 turni di campionato, è la seguente: Lanusei 54 punti, Trastevere 49, Latte Dolce 48, Monterosi 46, Avellino 44, Aprilia 40; Cassino, Albalonga ed SFF Atletico 39; Vis Artena 35, Latina 30, Flaminia 28 punti, Ostia Mare e Anagni 26, Budoni e Ladispoli 23, Castiadas e Torres 21, Lupa Roma 17 ed Anzio sempre in ultima posizione con 12 punti.
Prossimo turno campionato di calcio di Serie D Girone G, ecco le partite che sono valide per la 6^ giornata di ritornoQuesto è invece il calendario completo dei match che, per il Girone D del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, sono validi per la 25-esima giornata, la sesta del girone di ritorno: Anagni-Lanusei, Lupa Roma-Vis Artena, Torres-Aprilia, Anzio-Flaminia, Trastevere-Cassino, Ladispoli-Monterosi, Budoni-Ostiamare, Albalonga-Latte Dolce, Avellino-SFF Atletico e Latina-Castiadas.
