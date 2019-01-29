Imprese Avellino a Tuttofood 2019, incontro informativo alla Camera di Commercio
29/01/2019
In vista dell'evento Tuttofood 2019, dal 6 al 9 maggio prossimi, la Camera di Commercio di Avellino ha reso noto d'aver organizzato in sede un incontro con Claudia Castello che è la responsabile commerciale di Fiera Milano.
Incontro nella sede della Camera di Commercio in vista del Salone Internazionale del Food and Beverage di MilanoL'obiettivo, per le imprese irpine che parteciperanno a Tuttofood 2019, sarà quello di conoscere quelle che sono le iniziative ed anche le opportunità che sono collegate al Salone Internazionale del Food and Beverage di Milano. L'incontro in Camera di Commercio è fissato per venerdì prossimo, 1 febbraio del 2019, presso la sede di Viale Cassitto numero 7 al piano terra, aula formazione, a partire dalle ore 14,30. Possono partecipare non solo le imprese irpine che hanno già presentato la manifestazione di interesse ad essere presenti a Tuttofood 2019, ma anche per quelle che intenderanno farlo considerando che i termini di scadenza per la presentazione delle istanze sono stati prorogati fino al prossimo 15 febbraio.
Incontro nella sede della Camera di Commercio Avellino per l'evento Tuttofood 2019, come partecipareLa partecipazione all'incontro è gratuita ma, precisa altresì la Camera di Commercio di Avellino, le imprese interessate, per motivi organizzativi, devono effettuare la registrazione online nell'apposito box che è presente sul sito Internet av.camcom.gov.it.
