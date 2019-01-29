I nuovi trend di stagione per le pellicce: quali scegliere per essere alla moda
di Redazione
29/01/2019
Come ogni inverno, anche quest'anno le pellicce sono di gran moda. Tuttavia, è sempre importante capire quali sono i modelli che vanno per la maggiore, così da acquistare quello giusto per le proprie esigenze e per stare al passo con il fashion. Quali sono i modelli più in voga in questo inverno 2018/19? L'elenco è lungo, ma chi ama le pellicce e la moda non può che prendere appunti.
Quali pellicce comprare per seguire i trend del momentoQuando si parla di pellicce vengono in mente i modelli più disparati. Per diversi anni queste sono state un po' accantonate, perché viste come un qualcosa di troppo legato agli anni Ottanta e Novanta. Niente di più sbagliato: oggi come oggi, questo capo spalla è tornato di moda e la fa da padrone sulle passerelle, nei negozi e in strada. Sono amatissime e desiderate, ma le pellicce che vanno di moda quest'anno hanno delle caratteristiche precise che bisogna rispettare. Tra i cosiddetti winter coat spunta il cappotto lungo di pelliccia. Questo è in assoluto uno dei trend di stagione che va per la maggiore. Lunghezza estrema, quasi fino alle caviglie, taglio retrò: una vera chicca per tutte coloro che amano il vintage. Di contro, anche la pelliccia cortissima è di gran moda. Si tratta di una pelliccia molto minimal e molto corta, che copre poco ma è estremamente fashion. Tra le novità di quest'anno, poi, ci sono anche le pellicce a manica corta. Si tratta, per lo più, di gilet a manica corta. Solitamente queste sono pellicce di visone o di lince. Molto trendy, proprio perché in passato non sono mai state sdoganate. Molto in voga anche le pellicce con collo importante, adatte a chi ama mettersi al centro dell'attenzione non solo indossando un capo di sicuro impatto come solitamente è una pelliccia, ma anche con dei dettagli molto vistosi. Per tantissimi altri trend e per trovare solo le pellicce migliori, si può dare un'occhiata in rete. Qui si troveranno spunti da non sottovalutare. Ad esempio, sul sito elpidioloffredo.com è possibile acquistare modelli di tendenza assieme ai più classici e senza tempo.
Come indossare la pelliccia per essere alla modaSe si è alla ricerca di idee per indossare le pellicce ed essere alla moda, allora non si può che guardare alle tendenze che vengono dalle passerelle. Ad esempio, molto di moda sono i maglioni di pelliccia, che vanno a impreziosire degli outfit anche molto semplici. Un altro suggerimento, per rendere tutto più rock, è indossare una pelliccia, anche abbastanza importante, con jeans skinny e anfibi: un risultato davvero unico e di gran moda. Chi, invece, ama gli outfit più classici potrà ancora indossare la pelliccia come capo spalla per impreziosire dei tubini o, perché no, dei completi da lavoro, magari più seri. Altro consiglio è quello di cavalcare nuovamente le mode degli anni Ottanta e Novanta che sono tornati prepotentemente in auge e non solo per quel che concerne le pellicce. Seguendo questi piccoli ma utilissimi consigli sarà possibile andare a scegliere il proprio stile e il proprio capo, per essere al passo con i tempi e mai fuori contesto. Con una pelliccia si potrà essere tranquille di avere l'outfit giusto da sfoggiare in qualsiasi occasione. Queste andranno di moda sempre, come lo sono ormai da decenni: è sempre il momento di investire nell'acquisto di una bella pelliccia.
