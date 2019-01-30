Calcio Serie D Girone G, squalifiche Giudice Sportivo 24ª giornata
di Redazione
30/01/2019
200 euro di ammenda all'SFF Atletico. E' questo, a carico delle società, nel Girone G di Serie D, il provvedimento del Giudice Sportivo a conclusione della 24ª giornata di campionato.
Avellino, 1 turno di stop a Filippo CapitanioPer quel che riguarda invece gli allenatori, Marco Schenardi del Flaminia è stato squalificato per 1 gara, mentre queste sono le squalifiche a carico dei giocatori: 2 turni di stop a Saverio Pellecchia dell'Albalonga, 1 giornata a Federico Pace dell'Albalonga, a Filippo Capitanio dell'Avellino, ad Alessio Mastrodonato del Ladispoli, e ad Alessio Lazazzera della Torres in accordo con quanto è stato riportato dal sito Internet della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Per quel che riguarda invece gli altri Gironi del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, nel Girone E spiccano le 5 giornate di squalifica che sono state inflitte a Marco Berardi, giocatore del Gavorrano. Nel Girone I di Serie D, sono quattro i turni di squalifica inflitti ad Emanuele Pizzardi ed a Vincenzo Polito, entrambi giocatori del Citta di Gela.
Avellino, Vincenzo Pepe si presenta ai tifosiIntanto in casa Avellino l'ultimo arrivato, Vincenzo Pepe, si è presentato ai tifosi con la seguente dichiarazione forte e chiara in vista dei prossimi match di campionato: 'Mancano 42 punti, vogliamo provare a raccoglierli tutti', ha infatti dichiarato il calciatore della società irpina aggiungendo che 'sono sceso di categoria solo perché è l'Avellino'.
