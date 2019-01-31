Calcio Serie D, Girone G: Avellino-SFF Atletico, info biglietti
31/01/2019
Si avvicina l'appuntamento, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, con il match casalingo dell'Avellino contro l'SFF-Atletico. Allo Stadio 'Partenio'. infatti, il match è in calendario per domenica prossima, 3 febbraio del 2019, con il fischio d'inizio che è fissato alle ore 14,30.
Come acquistare i biglietti per il match di Serie D Avellino-SFF AtleticoPer l'acquisto dei biglietti i tifosi irpini potranno recarsi presso qualsiasi rivenditore VivaTicket, ed online sul sito Internet di VivaTicket. Mentre per quel che riguarda la biglietteria dello Stadio saranno osservati i seguenti orari: domani e sabato 2 febbraio nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19; domenica 3/2, giorno della partita, la biglietteria dello Stadio 'Partenio-Lombardi' sarà aperta già la mattina, a partire dalle ore 10,30, e fino all'inizio del match Avellino-SFF Atletico.
Prezzi dei biglietti per Avellino-SFF Atletico, 25-esima giornata di Serie D Girone GI prezzi dei biglietti per assistere al match di Serie D Avellino-SFF Atletico sono i seguenti: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale, 12 euro in Tribuna Terminio, ed 8 euro in Curva Sud. Oltre ad Avellino-SFF Atletico, le altre gare di Serie D valide, nel Girone G, per la 25-esima giornata del campionato di calcio dilettanti, sono le seguenti: Budoni-Ostiamare, Anagni-Lanusei, Latina-Castiadas, Anzio-Flaminia, Lupa Roma-Vis Artena, Trastevere-Cassino, Albalonga-Latte Dolce, Torres-Aprilia e Ladispoli-Monterosi.
