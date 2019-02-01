Calendario Serie D 2019 Girone G, orari partite di calcio 25ª giornata
di Redazione
01/02/2019
E' tutto pronto per un nuovo week-end con il calcio di Serie D, ed in particolare con la 22ª giornata di campionato eccetto per i Gironi E, F e G per i quali è in rampa di lancio il 25-esimo turno.
Calendario Serie D 2019 Girone G, le partite di calcio del 25-esimo turno di campionatoIn accordo con quanto è stato reso noto dalla LND, la Lega Nazionale Dilettanti, gli anticipi di domani, sabato 2 febbraio del 2019, sono quattro e sono i seguenti: alle 14,30 Santarcangelo-Pineto per il Girone F, Lupa Roma-Artena e Budoni-Ostiamare per il Girone G, ed a seguire Seregno-Sondrio nel Girone B con fischio d'inizio alle ore 18. Le altre gare del Girone G di Serie D, quello dove è inserito l'Avellino, si disputeranno domenica 3 febbraio del 2019 alle ore 14,30. Le otto gare in questione sono le seguenti: Albalonga-Latte Dolce, Anzio-Flaminia, Avellino-Sff Atletico, Città di Anagni-Lanusei, Ladispoli-Monterosi, Latina-Castiadas, Torres-Aprilia Racing e Trastevere-Cassino.
Una gara di Serie D live su Repubblica.it, ecco qualePer questo weekend la gara di Serie D che sarà trasmessa in diretta sul sito Repubblica.it è Mezzolara-Pergolettese, match che è valido per il Girone D di Serie D. Calcio d'inizio alle 14,30 di domenica 3 febbraio, dallo Stadio 'Pietro Zucchini' di Budrio.
