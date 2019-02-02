Calcio Serie D Girone G, risultati anticipi e programma 25a giornata 3 febbraio
di Redazione
02/02/2019
Si è chiuso con il risultato finale di 1 a 1 oggi, sabato 2 febbraio del 2019, l'anticipo Budoni-Ostia Mare che è valido, nel Girone G, per la 25a giornata, la sesta del girone di ritorno per il campionato di calcio di Serie D.
Anticipo Lupa Roma-Vis Artena rinviato a causa dell'impraticabilità del terreno di giocoL'altro anticipo del sabato, Lupa Roma-Vis Artena, è stato invece rinviato per impraticabilità del campo. Le intense piogge hanno infatti allagato il campo di gioco costringendo il direttore di gara, dopo un sopralluogo, a rinviare di conseguenza il match a data da destinarsi. La 25a giornata del campionato di calcio di Serie D, nel Girone G, quello dove è inserito l'Avellino, proseguirà domani, domenica 3 febbraio del 2019, con le seguenti otto sfide con calcio d'inizio fissato alle ore 14,30: Albalonga-Latte Dolce, Trastevere-Cassino, Anagni-Lanusei, Anzio Lavinio-Flaminia, Torres-Aprilia, Avellino-Sff Atletico, Latina-Castiadas e Ladispoli-Monterosi.
Verso il match Avellino-Sff Atletico, le dichiarazioni della vigilia del mister Bucaro'La squadra non sbaglierà la partita di domani, lo dobbiamo ai nostri tifosi'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato, nella conferenza stampa della vigilia del match Avellino-Sff Atletico, il mister degli irpini Giovanni-Bucaro. 'Al di là dell'approccio tecnico sarà quello caratteriale a fare la differenza, determinante per vincere la partita', ha aggiunto l'allenatore dell'Avellino che, dopo 24 giornate, occupa in classifica il quinto posto a -10 dalla capolista Lanusei.
Articolo Precedente
Avellino-SFF Atletico risultato finale, marcatori e prossimo turno
Articolo Successivo
Calendario Serie D 2019 Girone G, orari partite di calcio 25ª giornata