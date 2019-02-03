Avellino-SFF Atletico risultato finale, marcatori e prossimo turno
03/02/2019
Si è appena concluso Avellino-SFF Atletico, match che, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è valido per la 25-esima giornata, la sesta del girone di ritorno.
Avellino-SFF Atletico, le formazioni inizialiAgli ordini del mister Giovanni Bucaro, l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Viscovo, Betti, Morero, Dondoni, Parisi, Tribuzzi, Matute, Di Paolantonio, Da Dalt, De Vena e Sforzini. Il mister dell'SFF Atletico Vigna ha invece opposto dall'inizio Galantini, Di Emma, Campanella, Gagliardini, Cotani, Ortenzi, Santarelli, Monti, Nanni, Tornatore e Tortolano.
Avellino-SFF Atletico 1-0, decide De Vena che sbaglia un calcio di rigoreL'Avellino è andato in vantaggio nel primo tempo, all'ottavo minuto, grazie ad una rete di De Vena che poi, nel secondo tempo, ha sbagliato il raddoppio su calcio di rigore respinto dal portiere dell'SFF Atletico Galantini. L'SFF Atletico non trova però la rete del pari è finisce così 1 a 0 per gli irpini che conquistano tre punti preziosi al fine di scalare la classifica nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Nel prossimo turno, che è valido per la 26-esima giornata, la settima del girone di ritorno, l'Avellino giocherà in trasferta contro la capolista Lanusei. In particolare, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, il match Lanusei-Avellino si disputerà sabato 9 febbraio del 2019 con fischio d'inizio alle ore 14,15.
