Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Avellino-SFF Atletico risultato finale, marcatori e prossimo turno

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Avellino-SFF Atletico risultato finale, marcatori e prossimo turno
Si è appena concluso Avellino-SFF Atletico, match che, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è valido per la 25-esima giornata, la sesta del girone di ritorno.

Avellino-SFF Atletico, le formazioni iniziali

Agli ordini del mister Giovanni Bucaro, l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Viscovo, Betti, Morero, Dondoni, Parisi, Tribuzzi, Matute, Di Paolantonio, Da Dalt, De Vena e Sforzini. Il mister dell'SFF Atletico Vigna ha invece opposto dall'inizio Galantini, Di Emma, Campanella, Gagliardini, Cotani, Ortenzi, Santarelli, Monti, Nanni, Tornatore e Tortolano.

Avellino-SFF Atletico 1-0, decide De Vena che sbaglia un calcio di rigore

L'Avellino è andato in vantaggio nel primo tempo, all'ottavo minuto, grazie ad una rete di De Vena che poi, nel secondo tempo, ha sbagliato il raddoppio su calcio di rigore respinto dal portiere dell'SFF Atletico Galantini. L'SFF Atletico non trova però la rete del pari è finisce così 1 a 0 per gli irpini che conquistano tre punti preziosi al fine di scalare la classifica nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Nel prossimo turno, che è valido per la 26-esima giornata, la settima del girone di ritorno, l'Avellino giocherà in trasferta contro la capolista Lanusei. In particolare, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, il match Lanusei-Avellino si disputerà sabato 9 febbraio del 2019 con fischio d'inizio alle ore 14,15.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 6^ giornata di ritorno e classifica

Articolo Successivo

Calcio Serie D Girone G, risultati anticipi e programma 25a giornata 3 febbraio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019