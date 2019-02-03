Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 6^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
03/02/2019
Si è chiuso oggi, domenica 3 febbraio del 2019, il quadro relativo alla 25a giornata del campionato di calcio di Serie D per quel che riguarda il Girone G, quello dove è inserito l'Avellino.
Risultati finali 6^ giornata di ritorno campionato di calcio di Serie D, Girone GNel dettaglio, i risultati finali sono i seguenti: ieri Budoni-Ostia Mare 1-1, e Lupa Roma-Vis Artena che, invece, è stata rinviata per campo impraticabile; giocate oggi Albalonga-Latte Dolce 2-3, Anagni-Lanusei 0-1, Anzio Lavinio-Flaminia 0-1, Avellino-Sff Atletico 1-0, Ladispoli-Monterosi 1-1, Latina-Castiadas 2-0, Torres-Aprilia 0-2 e Trastevere-Cassino 1-1. Per effetto di questi risultati, la classifica di Serie D 2018-2019 Girone G, dopo 25 turni di campionato, è la seguente: Lanusei 57 punti, Latte Dolce 51, Trastevere 50, Monterosi e Avellino 47 punti, Aprilia 43, Cassino 40, SFF Atletico ed Albalonga 39, Vis Artena 35 punti, Latina 33, Flaminia 31, Ostiamare 27, Anagni 26, Budoni e Ladispoli 24, Castiadas e Torres 21 punti, Lupa Roma 17 ed Anzio Lavinio ultimo con 12 punti.
Prossimo turno Serie D, Girone G: c'è Lanusei-Avellino!La settima di ritorno, nel Girone G di Serie D, è in programma domenica 10 febbraio del 2019, dalle ore 14,30, al netto di anticipi, posticipi e/o variazioni di orario che saranno disposte dalla Lega Nazionale Dilettanti. Nel dettaglio, i match in programma sono i seguenti: Latte Dolce-Anzio, Lanusei-Avellino, Castiadas-Ladispoli, Vis Artena-Torres, Monterosi-Albalonga, Flaminia-Anagni, Aprilia-Latina, Ostiamare-Lupa Roma, Trastevere-Budoni e Cassino-SFF Atletico.
