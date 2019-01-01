Come organizzare una festa di 18 anni indimenticabile
di Redazione
01/01/2019
I 18 anni sono un traguardo importante per ognuno di noi, tanto che è consuetudine festeggiarlo con un mega party insieme ad amici e parenti. Dunque non solo si ricorderà per sempre una tappa fondamentale come quella della maggiore età, ma resterà impressa nella mente a vita quella festa incantevole che ci ha resi protagonisti per una sera. La maggiore età è sinonimo di responsabilità, di indipendenza, crescita interiore. Non esistono più le classiche scuse usate per giustificare atteggiamenti immaturi e poco responsabili: 18 anni sono un momento di transizione dall’essere bambini al diventare grandi. Pertanto tutti meritano di festeggiare in modo unico e originale, organizzando ogni spetto nei minimi particolari.
Qualche idea su come organizzare la festaSono davvero infinite le idee a cui ispirarsi per organizzare un party. Ad esempio è di moda mettere su una festa a tema, coinvolgendo nell’anima festosa anche gli invitati, i quali devono sfruttare la fantasia e l’estro creativo per fare pendant con il party. Per questo bisogna partire con la scelta della location: per qualche idea in merito, si può tra l’altro visitare il sito feste18anniroma.org . Ora, al di là del posto che scegliamo, che può essere un castello, una sala o una villa (e così via) bisogna porre l’accento anche sugli invitati. Chi sono, cosa fanno e che interessi hanno, sono le primissime domande da porsi prima di indirizzare il party nell’uno o nell’altro verso.
Musica, colori e pallonciniLa musica è l’anima di una festa. Immancabile più che mai, in quanto tale va scelta con cura, non solo abbinando si al tema e alla location ma anche ai gusti personali. Dopodiché si può passare alla scelta di un colore (o più di uno) che influisce sulle decorazioni e sull’allestimento della sala. Gli addobbi infatti vanno curati nei minimi particolari, per rendere la festa di 18 anni più “in” che mai. Ovviamente, aver scelto i colori, vuol dire avere anche le stoviglie che richiamano la nuance scelta. Dunque prima di sbizzarrirsi bisogna fare una ricerca approfondita sulla tonalità più in voga del momento. In genere è possibile trovare suggerimenti sia sul web che sui social network, dove facilmente ci si imbatte in foto e stories che raccontano le esperienze già vissute da altre persone.
L’organizzazione del buffet e i gadget divertentiTra i piaceri massimi della vita c’è il cibo e la buona cucina, per cui non va assolutamente trascurato il buffet durante il planning di un 18simo compleanno. Stuzzicherie fresche, cibo di qualità, il tutto accompagnato da buon vino, cocktail speciali e tanto puro divertimento Tra un pasto e l’altro poi, i nostri inviti vorranno sicuramente divertirsi. Così, oltre la musica dovremo pensare a dei gadget divertenti che possano animare la nostra festa, soprattutto se è a tema, concedendosi degli scatti del tutto originali e fuori dal comune Tra scherzi, balli e pietanze succulente, il momento di crescere passerà in un batti baleno, fino a quando, all’indomani del nuovo giorno dovremo cominciare a pensare con la testa da adulti: senza però mai abbandonare il bambino che è dentro di noi.
