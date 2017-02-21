Verso Avellino-Vicenza. Lupi, occhio alla "vecchia volpe" Bisoli e al suo Vicenza

Serie B - Si avvicina una gara ostica per l'U.S. Avellino, che sabato ospiterà ildi mister Bisoli. Una gara più complicasta di quanto si pensi, ed infatti mister Novellino ha messo sotto esame i suoi uomini nell'allenamento pomeridiano.prende il comando della squadra veneta, il 3 Ottobre 2016, sostituendosi a Franco Lerda, sollevato dalla dirigenza vicentina a causa degli scarsi risultati ottenuti con la squadra. Pierpaolo Bisoli da quando siede sulla panchina dei biancorossi, ha alternato risultati positivi e negativi, soprattutto ultimamente. Dopo un avvio lento e successivi sei risultati utili consecutivi, nelle ultime giornate, il trainer dei veneti, non riesce a far vincere la sua squadra, che non assapora il gusto dolce della vittoria dal lontano 24 Dicembre 2016, quando tra le mura amiche del "Romeo Menti", ha battuto per 2-0 il Cittadella. Il bottino veneto, dopo la vittoria sopra citata, è veramente povero, in sei turni infatti in cassaforte non vi è traccia di vittoria ma soltanto di 4 pareggi e 2 sconfitte, con appena 3 goal fatti e ben 5 subiti. Nonostante le ultime difficoltà però Bisoli ha saputo costruire per caratteristiche, una squadra arcigna e tignosa da affrontare e calciatori motivati e professionali. Il 4-3-3 che interpretano gli uomini di Bisoli, fanno del Vicenza una squadra concreta, che non osa anche se in vantaggio, non bada allo spettacolo ma si chiude a riccio e smette di "giocare". Bisoli, che in cadetteria è a casa sua, traghetta le sue squadre con tante motivazioni, capace di dare carota e bastone negli spogliatoi, pone tutte le sue attenzioni sulla fase difensiva (in trasferta), fa fatica in zona goal, badando prima a non prenderle e poi a farle. Attento, il Vicenza verrà a disputare una gara, prima di tutto contenuta, per poi agire di rimessa. Tali caratteristiche hanno portato i veneti a fare punti più in trasferta che in casa, con l'interpretazione arcigna del 4-3-3, la squadra di Bisoli, si "barrica" in difesa, l'avversario non trova varchi e gioca male perchè i veneti "spezzano" il gioco, praticando l'ostruzionismo. Occhio ai "pezzi" pregiati della rosa, agli attaccanti. L'allenatore Bisoli, in occasioni precedenti è stato più volte molto vicino a sedersi sulla panchina degli irpini, al Partenio-Lombardi non ha mai perso con nessuna delle sue squadre. Ricordiamo i precedenti con mister Bisoli: 1 Dicembre 2013, Avellino-Cesena: 0-0; 28 Novembre 2015, Avellino-Perugia: 1-2 (Gavazzi, Di Carmine, Parigini). Occhi aperti lupo perchè tutto è possibile, anche uno squisito tris veneto, da cuocere, servire e mangiare!!!